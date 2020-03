Se amate il dolce e siete appassionate di Nutella Biscuits, questo è il posto giusto per capire come provare a farli a casa. Il profumo di questi strepitosi biscotti alla crema di nocciole vi conquisterà, così come la semplicità con cui potrete realizzare la ricetta, tutte le volte che volete e in pochissimi passaggi.

Nutella Biscuits: la ricetta

Ingredienti

farina 00 200 gr

farina di nocciole (opzionale) 50 gr

zucchero 100 gr

burro 150 gr

uova 2

semi di baccello di vaniglia q.b.

sale 1 pizzico

crema spalmabile alle nocciole (nutella) q.b.

Preparazione della frolla La preparazione dei biscotti alla Nutella richiede dei passaggi precisi, per una difficoltà media e alla portata di tutte (anche delle cuoche meno esperte). Tagliate il burro a dadini e deponetelo nell’impastatrice, nel robot da cucina o nella planetaria, unendovi lo zucchero, i semi di vaniglia a piacimento e un pizzico di sale. Impastate per poi unire le uova e la farina 00 (se desiderate un biscotto più croccante, potete introdurre la farina di nocciole). Mescolate fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, dando alla vostra frolla la forma di una palla. Avvolgetela in pellicola trasparente e deponete in frigo, dove riposerà per circa 30 minuti. Preparazione dei Nutella Biscuits Passiamo ora alla fase più tecnica, che è quella relativa alla preparazione dei biscotti veri e propri. Togliete la frolla dal frigo e stendetene metà col mattarello su un piano di lavoro (precedentemente infarinato). Una volta che la pasta ha raggiunto lo spessore di circa 5 mm, procedete a ritagliare 24 dischi usando un tagliabiscotti tondo di 8 cm di diametro. Deponete i dischi su una teglia da muffin, imburrata e infarinata. Tirate leggermente i bordi e fate dei piccoli fori sulla base dei biscotti con i rebbi di una forchetta (è il famoso ‘trucco della nonna’ per non far gonfiare in cottura), Per evitare che i vostri dischi si deformino in cottura, copriteli con un pirottino ciascuno (o carta da forno) in cui mettere qualche legume per fare da peso. Rimettete in frigo per altri 20 minuti circa. Tolte dal frigo, le vostre basi andranno in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti, da sfornare appena dorati. Prima di estrarli dallo stampo, togliete i pirottini o la carta da forno dalla superficie e fate raffreddare. Togliete i vostri dischi dallo stampo. Preparazione della frolla per la decorazione Una volta completate le basi che accoglieranno la vostra amata crema di nocciole, dovrete occuparvi della lavorazione della restante frolla ‘grezza’ per la decorazione. Stendete la restante frolla con lo stesso procedimento, fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Usando un tagliabiscotti tondo più piccolo di quello usato per le basi (va bene uno di circa 5 cm di diametro), ritagliate i dischi. Con un coltello, fate delle piccole incisioni oblique lungo il perimetro interno del biscotto. Con un tagliabiscotti piccolo a forma di cuore ricavate 24 cuoricini dalla restante pasta frolla, andando poi ad applicarli al centro dei dischetti da cuocere. Fate riposare i dischi in frigo per circa 15 minuti, prima di infornarli a 180° per circa 10 minuti. Sfornate e fate raffreddare. Una volta cotte anche le decorazioni di frolla, passate alla farcitura mettendo in ogni base un cucchiaino abbondante di Nutella, per poi coprire con il biscotto superiore (quello con il cuoricino). Buon appetito! La preparazione dei biscotti alla Nutella richiede dei passaggi precisi, per una difficoltà media e alla portata di tutte (anche delle cuoche meno esperte).Passiamo ora alla fase più tecnica, che è quella relativa alla preparazione dei biscotti veri e propri.Una volta completate le basi che accoglieranno la vostra amata crema di nocciole, dovrete occuparvi della lavorazione della restante frolla ‘grezza’ per la decorazione.Buon appetito!

Avviso per le amanti dei Nutella Biscuits: finiranno subito! Vi forniamo una facile ricetta per farli a casa, in pochi passaggi e con un risultato da leccarsi i baffi (con questa ricetta potrete farne 24 circa). Realizzare i vostri biscotti preferiti non è mai stato così facile: basta la formula giusta e il risultato è garantito! Non è la ricetta originale fornita dalla Ferrero ma i biscotti che realizzerete assomiglieranno molto a quelli che si trovano sugli scaffali dei supermercati. Siete pronte? Scopriamo insieme come fare a casa i Nutella Biscuits!