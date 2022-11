La marinata di scampi è un antipasto sfizioso di pesce che non ha bisogno di cottura e che si deve solo far riposare in frigorifero per 15 – 20 minuti. Gli scampi marinati sono perfetti per iniziare alla grande un pranzo o una cena, magari un menù tutto a base di pesce fresco. Provate la ricetta e ricordatevi di usare scampi freschissimi acquistati in una pescheria di fiducia dato che si gustano crudi è essenziale che siano ottimi.

Ingredienti

code di scampi sgusciati 300 gr

tuorli 1

olio 70 ml

aceto di pomodoro 20 ml

salsa di soia 10 ml

erba cipollina 4 fili

sale qb

pepe qb