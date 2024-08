Zero stress e problemi, sono questi i segni zodiacali più sereni e pacifici

“La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci”, disse il saggio Charles R. Swindoll. Che dire, non c’è nulla di più vero in queste parole ormai note nella mente di molti. Eppure non basta una frase per cambiare il proprio modo di reagire al mondo, ma una forza di volontà e, perché no, anche un pizzico di predisposizione naturale.

Se da una parte è vero che la capacità di scansarsi dai problemi ed evitare il tanto temuto stress sono qualità che si sviluppano nel tempo, l’astrologia ci insegna che alcuni segni sono inclini per natura alla tranquillità.

Queste personalità appaiono infatti pacifiche nel complesso, ma ciò che li rende davvero interessanti è la loro capacità di trovare una soluzione ad ogni problema con uno charme da fare invidia a qualsiasi praticante zen.

I 3 segni più sereni dello Zodiaco

C’è chi trova un problema ad ogni soluzione e chi, la soluzione la trova senza nemmeno porsi il problema. Se pensiamo a queste parole è impossibile non associarle alla personalità del Toro, colui che con la sua natura paziente sa affrontare ogni difficoltà con calma e determinazione.

Governato da Venere, il Toro riceve un’influenza che favorisce l’amore e la bellezza, ma anche l’armonia e un ambiente confortevole. Per questo motivo, i nati sotto questo segno prediligono relazioni equilibrate e pacifiche. Se, dunque, si è per natura decisamente più polemici, con questo segno è meglio lasciare perdere.

Discorso simile per la Vergine, anch’esso segno di terra, ossia con un’attitudine stabile, pragmatica e incline a evitare il caos. Che dire, i Vergine amano l’ordine e la tranquillità, risolvendo dunque i problemi in modo efficiente piuttosto che alimentare conflitti. A dare una spinta al loro modo di essere è Mercurio, che porta i nati sotto questo segno ad avere un approccio logico ed analitico, distogliendosi dall’aspetto più emotivo del caso, che la Vergine sa essere causa di scontri inutili e poco funzionali.

E che dire dei Pesci? Ultimi in questa classifica ma non per questo meno sereni dei primi due. Loro non appartengono al segno di Terra, ma quello d’acqua che li rende naturalmente emotivi, empatici e sensibili. In linea di massima, questo segno assorbe le emozioni degli altri e cerca di mantenere una tranquillità interiore, evitando situazioni che potrebbero disturbare la loro pace. Il loro pianeta è Nettuno, ed è questo il motivo per cui chi ha a che fare con persone dei Pesci sa che la loro natura gentile li porta a promuovere la pace e a evitare tensioni. Insomma, una vera e propria fortuna averli al proprio fianco.