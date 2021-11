Da qualche ora, il mondo ha smesso di chiedersi se davvero tra loro sia scattato l’amore: Zendaya e Tom Holland, star sul set di Spider-Man: No Way Home, hanno confermato tutto e stavolta ci siamo, sono fidanzati! I due attori hanno rivelato di amarsi durante un servizio per il lancio del film. E favola sia!

Zendaya e Tom Holland sono fidanzati: arriva la conferma

È ufficialmente amore tra Zendaya e Tom Holland, e la conferma è arrivata in un servizio su GQ mentre l’attore di Spider-Man parlava del difficile equilibrio tra fama e privacy.

Da mesi, infatti, intorno alla coppia di star si rincorrevano voci di una intesa romantica fuori dal set, e finalmente arriva la notizia! Tutto vero, come i diretti interessati avrebbero infine ammesso alla stampa d’oltreoceano…

L’estate scorsa era iniziata nel segno di un bacio, ma non era arrivata alcuna dichiarazione pubblica a chiarire i contorni del loro legame. È ancora, pochi giorni fa la dolcissima dedica di Tom Holland all’attrice – per il trionfo storico al Fashion Icon Award 2021 – ha fatto battere forte il cuore a milioni di fan…

“Quando sei davvero innamorato, alcuni momenti speri di tenerli per voi...“, ha commentato lei. Durante l’intervista, Holland ha spiegato di aver tenuto nascosta la love story con Zendaya perché entrambi non volevano esporla ai riflettori, glissando sugli aspetti più. profondi del loro rapporto: “Non è una conversazione che posso avere senza di lei. Sai, la rispetto troppo per dire… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a farlo insieme“. Grazie Tom, parole sante che tutti vorremmo sentirci dire…