Zendaya conquista tutti trionfando al Fashion Icon Award e Tom Holland le fa una dedica speciale. Gli auguri alla co-star di Spider-Man: No Way Home arrivano con un dolce pensiero su Instagram, mentre tutto il mondo sbircia da mesi sulla loro intesa dietro le quinte della celebre saga cinematografica Marvel…

Zendaya trionfa al Fashion Icon Award, dolce dedica di Tom Holland

“Naaa smettila 😍 Un traguardo incredibile per la persona più incredibile. Congratulazioni @zendaya e @luxurylaw, voi ragazzi meritate tutto questo“. Così l’attore star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, omaggia la collega Zendaya (per le cronache rosa sua fidanzata da mesi) dopo il trionfo dell’attrice agli “Oscar della moda” Fashion Icon Award 2021.

Zendaya, premiata come regina più giovane della storia del prestigioso evento con una creazione di Vera Wang, incassa la dedica speciale del divo e fa impazzire i fan di tutto il mondo…

Holland si congratula con lei e con il suo stylist, Law Roach, aggiungendo un altro tassello al mosaico di indizi che rimanderebbe a un grande amore nato sul set.

Galeotto, secondo i gossip, sarebbe stato il terzo capitolo di Spider-Man in uscita nelle sale a Natale. Nel luglio scorso gli attori sono stati fotografati insieme immersi in un bacio, e l’estate avrebbe portato con sé un buon bagaglio di indiscrezioni a nutrire i contorni di una relazione in corso…