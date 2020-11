Gli Zara Special Prices sono degli sconti speciali applicati su una selezione di capi prima del Black Friday.

Sono tantissimi e di ogni genere gli abiti in questa sezione, sempre nello stile del marchio Inditex: linee pulite ma molto trendy che si adatto a diversi tipi di look. Ecco una selezione dei capi più interessanti da acquistare subito: le taglie si esauriscono in frettissima!

Zara Special Prices: la nostra selezione

Blazer Bottoni Metallici

Foto | Zara

La giacca è assolutamente uno dei trend di quest’anno. Questo blazer strutturato ha un’ispirazione quasi marinaresca. In color blu navy e piuttosto lungo, ha la chiusura a doppio petto impreziosita da bottoni dorati. Super chic!

Prezzo: 49,95 € invece di 89,95 €

Borsa a tracolla in pelle con patta

Foto | Zara

L’arancione? Semplicemente uno dei colori di quest’autunno. La nuance vitaminica di questa borsa in pelle, rende l’accessorio perfetto per tutte le stagioni. Da avere!

Prezzo: 19,95 € invece di 39,95 €

Stivaletti bassi in pelle con plateau

Foto | Zara

I chunky boots sono uno dei must have dell’autunno/inverno 2021: questa versione di Zara è super richiesta, non puoi assolutamente farteli scappare. Al momento sono disponibili in tutte le misure tranne il 35, che però dovrebbe tornare disponibile. Questi stivaletti possono essere abbinati sia con gonne che con pantaloni, e ti permetteranno di essere cool anche nelle giornate di pioggia.

Prezzo: 49,95 € invece di 79,95 €

Top satinato con spalline

Foto | Zara

Di giorno o di sera, per un’impegno informale o per elegante, abbinato a un gonna dalla fantasia importante o a un paio di semplicissimi jeans, una blusa satinata bianca è un capo salva-outfit. Sta bene sempre e con tutto. Questa versione con le spalle strutturate è ancora più elegante.

Prezzo: 15,95 € invece di 29,95 €

Jeans cropped wide leg

Foto | Zara

Questo modello di jeans è perfetto per qualsiasi fisico perché sfina e bilancia le forme. Perfetto da abbinare con uno stivaletto col tacco.

Sul sito di Zara sono disponibili scontati diversi colori (bl, blu chiaro e nero)

Prezzo: 15,95 € invece di 25,95 €

Vestito midi effetto pelle

Foto | Zara

Quest’anno la pelle la fa da padrone. Dalla testa ai piedi, in qualsiasi versione e colore: questo vestito in ecopelle in color bruciato riassume tutte le atmosfere e i trend di questo autunno/inverno.

Prezzo: 29,95 € invece di 49,95 €

Cappotto double face pelliccia sintetica

Foto | Zara

Il cappotto beige è sempre un grande classico. Questa versione di Zara è molto contemporanea e originale. Taglio morbido, grandi tasche e la pelliccia sintetica a renderlo ancora più caldo.

Prezzo: 45,95 € invece di 89,95 €