Zara, c’è un segreto che devi assolutamente conoscere: è nascosto sull’etichetta degli indumenti

H&M, Stradivarius, poi ancora Benedetton, Terranova e Desigual: quando abbiamo voglia di andare a fare shopping per rilassarci o semplicemente perché abbiamo bisogno di un abito per qualche ricorrenza, sappiamo già che questi brand riusciranno a darci parecchie soddisfazioni. Rispetto a qualche anno fa, marchi di questo calibro sono stati in grado di riflettere le reali esigenze della gente, a partire dai capi oversize, terminando con la realizzazione di scarpe e altri accessori.

Vivere in una grande città comporta necessariamente l’uso quotidiano di abiti casual, confortevoli, che possano mantenere fresca la pelle e allo stesso tempo farci sentire bene nel nostro stile personale. Sicuramente queste marche riescono ampiamente a darci possibilità di scelta con fantasie audaci, sfiziose, per chi ama osare o chi preferisce rimanere nella propria zona di confort.

Ovviamente, oltre all’aspetto estetico, i capi corrispondono a diverse tipologie di vestibilità. Drop, skinny, regular, fit, insomma, termini che forse a molti non diranno niente, ad altri invece sì. Da Zara in particolare, troviamo un segreto posto sull’etichetta che ci farà capire nell’immediato quale tipologia di capo ci ritroviamo davanti senza la necessità di provarlo in camerino. Curiosi di scoprirlo?

Il segreto di Zara posto sull’etichetta: non dovrai neppure più provare i capi in camerino

Poco fa parlavamo di vestibilità, ma nello specifico a cosa facciamo riferimento? Un capo viene realizzato seguendo dei canoni, appunto, di vestibilità ovvero la capacità di adattarsi a un determinato fisico. Una vestibilità skinny ad esempio ci fa già capire come l’abito scelto aderirà al corpo lasciando poco spazio al resto. Al contrario, una vestibilità oversize prediligerà ampiezze più o meno esagerate, la camicia, il pantalone, la gonna o la t-shirt cadranno morbide sul petto lasciando ‘aria‘ tra il tessuto e il corpo.

Ovviamente di vestibilità ne esistono davvero tante, ma le più famose sono certamente le regular, le skinny e le oversize. In alcuni negozi d’abbigliamento riusciamo a trovare già le varie categorie per scaffale, in modo da far dirigere il cliente direttamente a quella desiderata, senza perdere tempo. In altri invece, la vestibilità è riportata sul cartellino, oppure sull’etichetta del capo stesso. In altri casi ancora invece è un simbolino segreto a far capire ai più attenti che tipo di vestibilità abbia il capo scelto.

Ne è un esempio proprio Zara, il colosso del fast fashion più famoso e scelto dai clienti negli ultimi anni. I suoi capi sono perfettamente in grado di rispondere all’esigenze legate alla moda, allo stile senza rinunciare alla qualità più assoluta. Troviamo pertanto diverse fasce di prezzo per corrispondere le esigenze dei vari utenti. Proprio come altri, ha ideato persino linee di scarpe, sandali, tacchi, accessori per uomo e donna, così come tanto altro. Ma qual è questo segreto?

Sull’etichetta sono riportati alcuni simboli, triangolo, quadrato e cerchio: se becchiamo quest’ultimo sapremo che il capo scelto ‘veste largo‘, ovvero abbia una vestibilità oversize e morbida. Il quadrato ‘veste normale‘, quindi avremo il confort che ben si sposa alle linee del corpo. Il triangolo infine indica il ‘veste piccolo‘, ovvero ci sarà una vestibilità più aderente alle forme corporee. Questo vi aiuterà già tantissimo nel momento in cui andrete a fare shopping!