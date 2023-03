Gli zaini per lei, un evergreen della moda: formati, tendenze e novità

Gli zaini da donna sono diventati il più classico dei must-have della moda, un accessorio imprescindibile da sfoggiare in molte occasioni. Sono pratici e comodi e si caratterizzano come un elemento stilistico molto importante per completare i propri look.

Tra l’altro sul mercato ce ne sono tantissimi, diversi per formati, stili e colori tra cui scegliere e, quindi, soddisfare ogni esigenza.

In questo articolo andremo alla scoperta delle ultime tendenze in materia di zaini da donna alla moda per aiutare chi è interessato a scegliere il modello perfetto per sé.

Che si stia cercando uno zaino per l’ufficio o per un weekend fuori porta, qui si potranno trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno per trovare quello giusto.

Colori e tessuti di tendenza: quali scegliere?

Per scegliere lo zaino perfetto dobbiamo considerare, innanzitutto, il colore e il tipo di tessuto.

Sebbene la scelta del colore sia spesso una questione di preferenza personale, bisogne tener conto anche delle tendenze del momento visto che, attualmente, i colori pastello come il rosa cipria, il celeste e il verde menta sono quelli più popolari.

Per le donne più audaci, invece, vanno bene anche i colori vivaci come il giallo, il rosso e il blu elettrico. Per quanto riguarda i tessuti, invece, spiccano il denim, la pelle e le stampe animalier che rientrano le opzioni più trendy del momento.

Ovviamente se lo zaino dovrà accompagnare nella vita di tutti i giorni converrà scegliere materiali impermeabili, in modo tale da proteggere le proprie cose anche durante una giornata di pioggia.

Oltre ai colori pastello sono di grande tendenza le tonalità neutre come il beige, il bianco e il grigio, tonalità che si ritrovano per lo più sugli zaini in pelle o in tessuti pregiati come il canvas e il cotone.

Spiccano anche le fantasie animalier, le stampe floreali e i motivi geometrici come anche i modelli personalizzati con scritte o disegni, per rendere il proprio look ancora più originale e unico.

Formati e grandezze

Tra le tendenze del momento troviamo una grande varietà di formati tra le quali spiccano, in prima linea, i mini-zaini da sfoggiare nelle occasioni informali, tipo l’aperitivo con gli amici o una bella sessione di shopping in giro per la città.

Ci sono poi gli altri zaini di diverse grandezze e formati da utilizzare per lavoro, viaggi o per le faccende quotidiane in giro per negozi e uffici.

Tra i formati più gettonati, per esempio, ci sono gli zaini a tracolla, che consentono di avere le mani libere durante gli spostamenti in città, e gli zaini a due spalline, perfetti per viaggiare o per portare con sé tutto il necessario per l’ufficio.

Infine ci sono i modelli più capienti, cioè quelli che possono essere anche utilizzati come bagaglio a mano per i viaggi in aereo.

Rispetto agli zainetti da viaggio, inoltre, è importante valutare i modelli forniti di tante tasche e scomparti, in modo tale da tenere in ordine tutte le proprie cose senza rinunciare al comfort e, soprattutto, all’estetica.