You 4: tutto ciò che devi sapere sulla nuova stagione della serie

Ammettilo, anche tu hai un debole per quel sorriso enigmatico e per quegli accenti di choc che il suo personaggio riserva ad ogni capitolo, ma cosa ne sarà di Joe Goldberg nella stagione 4 di You? Il sipario sulla nuova era della serie Netflix (tra le migliori di sempre sulla piattaforma) sta per aprirsi e il trailer ha già mandato in delirio i fan del titolo (e di Penn Badgley, l’attore che interpreta il ruolo dello stalker-serial killer più criptico del piccolo schermo), quindi andiamo subito al sodo e scopriamo cosa ci aspetta in fatto di data di uscita e trama…

Anticipazioni You 4: data di uscita e trama della nuova stagione della serie con Penn Badgley

Foto Instagram | @younetflix

Devi subito sapere che You 4 vedrà Joe cimentarsi nei panni di una falsa identità che è quella del professor Jonathan Moore, con cui proverà a rifarsi una vita lontano dai suoi spettri.

Il trailer lanciato da Netflix poche ore fa ci catapulta nell’antipasto di una trama dove i colpi di scena, siamo certe, non mancheranno. “Nuovo anno, nuovo paese, nuovo personaggio, eppure Joe sembra non riuscire a scrollarsi di dosso il passato“. Lo dice a chiare lettere la presentazione della prossima stagione del titolo, e non vediamo l’ora di gustarla per capire se ci farà dimenticare l’incubo Dahmer…

La data di uscita è fissata per il 9 febbraio, quando finalmente potremo scoprire le prime carte sulla stagione attesissima della serie! Saranno rilasciati i primi quattro episodi di You 4, mentre i successivi quattro arriveranno sulla piattaforma il 9 marzo 2023, un mese esatto dopo il debutto della nuova stagione.

La quarta stagione del titolo di Sera Gamble e Greg Berlanti – tratto dal bestseller omonimo di Caroline Kepnes – vede ancora nel cast lo straordinario Penn Badgley, con lui sul set Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage ed Ed Speleers.

Avevamo lasciato Joe ancora in preda ai suoi fantasmi, ma ora che è approdato in Europa durante la sua rocambolesca fuga dal passato non è chiaro cosa potrebbe accadere. Il professor Moore e le sue ossessioni di spietato killer tornano in scena a Londra, ma mentre tutti i sospetti continuano ad addensarsi intorno al suo profilo spunta l’ombra di un altro omicida e di un clamoroso colpo di scena: Joe – Jonathan Moore capisce di non essere più l’unico assassino. I media non fanno altro che parlare dei delitti di una mano ignota ribattezzata “killer mangia-ricchi”, che aggredisce il cuore dorato dell’élite londinese in cui Goldberg sembrava essersi integrato perfettamente…