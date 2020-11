Hai visto una puntata della tua serie preferita e uno dei protagonisti ha un outfit che ti fa impazzire. Vuoi copiarlo a tutti i costi, come fare? La risposta è Worn on TV.

Il sito americano è un database incredibile dei capi indossati in moltissime serie tv e show americani, compresi reality e soap opera.

Basta cercare il programma che ci interessa, selezionare l’episodio sul quale si vuole indagare e il gioco è fatto. Nel caso delle serie più recenti, è presente anche un link diretto per acquistare i capi, che possono essere di brand low cost oppure di alta moda: una vera e propria finestra sul grande lavoro dei costumisti, che contribuiscono in maniera determinate al successo dello show.

Worn on TV è nato nel 2012 dall’idea di una ragazza, Linda, che dapprima si è dedicata esclusivamente agli outfit dell’attrice Zoey Deschanel nella serie New Girl, poi ha iniziato a “indagare” sulle altre che seguiva, come The Big Bang Theory, Community, Hart of Dixie e How I met your mother.

In seguito, con l’aumentare delle richieste degli utenti, ha deciso di iniziare a dedicarsi anche altri telefilm: ora copre circa 250 show e il database è in continua crescita grazie a un team di lavoro sempre più grande e specializzato.

Worn on TV: gli outfit sono tutto

Una serie uscita di recente che è molto amata proprio per la ricercatezza degli abiti è Emily in Paris. Una ragazza americana si trasforma in una perfetta parigina grazie alla scelta degli abiti e degli accessori giusti . Su Worn on TV sono analizzati i look della protagonista e degli altri personaggi. Scoprirete che non tutti i capi sono super costosi: alcuni sono acquistabili da Asos o Zara. Chiunque può avere un perfetto stile francese.

Ma l’ossessione per gli outfit dei protagonisti dei vari show non è certo una tendenza recente, come non lo è la cura maniacale dei costumisti. Un esempio di serie “vintage” in cui in ogni puntata è stata sfoggiata l’alta moda più cool del momento è stata The Nanny (La tata), una delle sit-com che meglio ha saputo rappresentare l’estetica degli anni ’90. La protagonista, l’eccentrica Fran Fine (in Italia Francesca Cacace, interpretata da Fran Drescher) indossa completi coloratissimi e cortissimi che esprimono la sua personalità sopra le righe. Un account Instagram, @whatfranwore, condivide fotogrammi dello show e indica i brand dei vari capi. Si scopre che Fran indossò il meglio della moda dell’epoca, da Versace a Ferrè, da Moschino a Azzedine Alaïa, da Dolce&Gabbana a Todd Oldham.