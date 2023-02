Workout ormonale: cos’è, in cosa consiste e quali sono i benefici

Ok gli esercizi e una sana dose quotidiana di attività fisica, ma sai che c’è? Non puoi pensare di restare in forma senza tenere conto di un aspetto chiave: gli ormoni. Ecco che entra in ballo il workout ormonale e ora ti diciamo cos’è esattamente, in cosa consiste e quali sono i benefici che puoi trarne seguendo alcuni piccoli ma preziosissimi consigli di benessere.

Cos’è il workout ormonale

Foto Pixabay | amhnasim

Gli ormoni giocano un ruolo cruciale nel benessere della mente e del corpo, e il loro equilibrio è fondamentale per tenersi in forma. Non basta mangiare sano e praticare uno sport, serve anche il workout ormonale per tenere sotto controllo i livelli ormonali e prevenire possibili disturbi, massimizzando i risultati dell’attività fisica, che sia in casa oppure in palestra, e raggiungere in modo efficace gli obiettivi di corretto dimagrimento.

Nello specifico, per workout ormonale si intende appunto l’allenamento che tiene conto anche della regolazione degli ormoni prestando attenzione al proprio organismo e a ciò che produce quando ci si allena.

In cosa consiste

Il workout ormonale consiste in una tipologia di allenamento che punta sull’innalzamento o la riduzione, quando non l’abbattimento, dei livelli di un determinato ormone a seconda delle proprie condizioni ed esigenze.

Seguendo il workout ormonale si possono impostare allenamenti specifici che seguano ad esempio le fasi del ciclo mestruale, assecondando così i fisiologici cambiamenti che ogni mese coinvolgono il corpo e la mente femminili per ottenere il massimo dei benefici da un allenamento studiato per evitare di disperdere troppe energie ed elementi come il ferro, diminuzione che avviene già in costanza delle mestruazioni.

Quali sono i benefici

Adrenalina, noradrenalina, cortisolo e testosterone sono solo alcuni degli ormoni che entrano in gioco nei processi di perdita di peso e mantenimento della forma fisica, con un ruolo chiave che va valorizzato durante l’allenamento.

I benefici del workout ormonale sono molteplici e su tutti spicca quello della riduzione del rischio di cadere in uno stato di squilibrio ormonale che potrebbe rivelarsi pericoloso e addirittura controproducente se l’obiettivo è il dimagrimento nel rispetto del benessere e della tutela della salute.

Tenere in equilibrio gli ormoni è quindi la chiave per star bene e sentirsi in forma, e quando questo equilibrio è pregiudicato da scarsa o eccessiva attività fisica, si rischia di non ottenere i giusti risultati.

La questione ormonale ha quindi un peso specifico non trascurabile sull’allenamento fisico, e possiamo parlare di benefici anche per quanto riguarda tutti quei piccoli cambiamenti di corpo e mente che intervento durante il ciclo mestruale.

Il workout ormonale con il “metodo POM”

Esiste infatti una precisa tipologia di workout al femminile che tiene conto del ciclo mestruale e consisten nel cosiddetto “metodo POM” (l’acronimo descrive le tre diverse fasi del ciclo: P per Post mestruale, O per Ovulatoria, M per Mestruale).

Questo tipo di workout si sviluppa secondo una struttura di allenamenti da fare durante il ciclo mestruale, in base ai flussi ormonali di ogni donna. Consiste in un training differenziato per ognuna delle fasi del ciclo, ciascuna della durata di 9 giorni.