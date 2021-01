Chi ha visto la quarta stagione di “The Crown“, lo sa bene: la principessa Diana non è stata una mamma reale come le altre. Poche tate, tanti baci e carezze, Lady Diana è ricordata per l’affetto smisurato di cui inondava i suoi figli, i piccoli Harry e William.

Un atteggiamento che potrebbe apparire usuale alla maggior parte delle famiglie, ma che non lo è all’interno di una Famiglia Reale come quella britannica. A distanza di oltre 20 anni dalla sua tragica morte, i suoi figli la ricordano con affetto e nostalgia, descrivendo la complicità, gli scherzi e l’affetto che li legava alla madre. Un amore così profondo, che avrebbe indotto il giovane William a fare una grande promessa alla mamma, quando aveva solo 14 anni.

Lady Diana fu privata del titolo

Quando Diana e Carlo decisero di separarsi formalmente era il 1992. Dopo una battaglia durata quasi 4 anni, tra fondi fiduciari, terreni e titoli reali, il divorzio fu finalizzato e Diana venne privata del titolo di Sua Altezza Principessa del Galles. Come ricorda il New York Times, il principe Carlo fu inamovibile su questo punto, costringendo Diana a “inchinarsi” di fronte ai suoi figli, in quanto priva del titolo di Her Majesty.

La promessa del giovane William

Per Lady Diana fu un duro colpo, convinta che il titolo le spettasse, in quanto madre del futuro erede al trono. Pare che all’epoca il giovane William, che aveva soltanto 14 anni, le fece una promessa, secondo quanto riferito dall’ex maggiordomo di Diana Paul Burrell.

“Mi ha raccontato di come lui una sera si è seduto vicino a lei che era sconvolta dalla perdita del titolo di Sua Altezza Reale, le ha messo le braccia al collo e le ha detto: ‘Non ti preoccupare, mamma. Te lo restituirò un giorno, quando io sarò Re’“, si legge nel libro del maggiordomo “A Royal Duty“. Ma, come tutti sappiamo, il triste destino di Lady Diana non ha concesso a William la possibilità di tener fede alla sua promessa.