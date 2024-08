William ha tenuto nascosto un enorme segreto a Kate: scoperta agghiacciante

Periodi complessi quelli che stanno abbracciando da mesi la famiglia reale inglese, dove tra polemiche, annunci di malattie e fratture interne, l’equilibrio stoico è stato inevitabilmente compromesso. William e Kate, la coppia dei futuri monarchi, non è stata risparmiata dal caos e dalla recente crisi ancora in atto.

Per la principessa del Galles sono stati mesi intensi quelli appena trascorsi, caratterizzati dall’annuncio della malattia e dall’osservazione delle cure chemioterapiche lontana dalla scena pubblica. La sua prolungata assenza ha destato preoccupazione a livello internazionale, esponendo il marito William in tutti gli impegni pubblici e istituzionali precedentemente organizzati.

Negli ultimi mesi, inoltre, il principe William è stato investito delle responsabilità di re Carlo III, anche egli assente per problemi di salute simili alla nuora. Il futuro monarca si è dimostrato sempre vicino al popolo, lasciandosi andare ad un contatto sempre più diretto e dimostrando di poter essere una colonna portante per il futuro dei Windsor e dell’intero Regno Unito.

William e il segreto nascosto a Kate: lo rivela dopo anni

Sono passati tredici anni dal fatidico “sì” pronunciato da William e Kate davanti all’altare di Westminster Abbey a Londra e, da quel momento, i futuri monarchi non hanno mai deluso le aspettative del popolo. Recentemente, però, il principe William ha avuto modo di rivelare ai microfoni del quotidiano inglese Mirror, un segreto celato alla moglie per molti anni e, forse, mai del tutto perdonato dalla consorte.

Il principe del Galles ha raccontato il momento del fidanzamento ufficiale con la giovane Kate, avvenuto in Kenya, luogo preferito da William e dalla compianta madre Lady Diana. Tra gli splendidi paesaggi naturali e con l’approvazione della nonna Elisabetta II, il principe William si è inginocchiato per chiedere la mano di Catherine Middleton, candidata ideale per quel ruolo tanto elitario quanto importante.

Nessuno era a conoscenza, almeno fino ad ora, del segreto del principe: l’anello di fidanzamento appartenuto alla madre Diana Spencer. Il prezioso cimelio, realizzato dal gioielliere reale Garrard, era stato conservato dal principe in uno zaino per ben tre settimane, rischiando di perderlo più volte nella frenesia dei giorni precedenti al fidanzamento.

“Sapevo che se l’anello fosse scomparso, sarei stato in un sacco di guai”, ha scherzato il principe William, sottolineando la sua natura goliardica e ironica. Dopo la rivelazione inaspettata, molti immaginando e attendono la risposta pubblica di Kate Middleton la quale, certamente, avrà avuto da ridere circa il comportamento poco attento del principe. Eppure, nonostante alcuni imprevisti dettati dall’inesperienza, la coppia è riuscita a raggiungere gli obiettivi prestabiliti e presto potrà sperare di salire sul trono del Regno Unito.