William e Kate innamorati e felici nel loro viaggio in Scozia

Il viaggio di William e Kate nelle terre scozzesi continua. Soltanto ieri sono sbarcati nelle remote isole Orcadi, dove hanno potuto ammirare un progetto all’avanguardia, in grado di generare elettricità in modo sostenibile per le oltre duemila residenze presenti. Con questa visita, William e Kate hanno voluto dimostrare il loro impegno nella lotta contro il cambiamento climatico, celebrando l’impegno delle Orcadi nella ricerca di energie rinnovabili e nello sfruttamento del mare.

I duchi e l’impegno per la lotta contro il cambiamento climatico

Viaggiando su un’imbarcazione della Royal Navy, i duchi di Cambridge si sono recati al largo delle coste scozzesi, dove hanno potuto ammirare di persona la turbina galleggiante a energia maremotrice. Si tratta della più grande al mondo, in grado di generare elettricità annuale per oltre duemila abitazioni, in modo economico ed ecologico. In segno di buon augurio, William e Kate hanno versato del whisky sulle lunghe pale della turbina.

Un bambino chiede a Kate: “Sei tu il principe?”

Durante la visita, William e Kate hanno avuto modo di incontrare anche i piccoli isolani delle Orkney, che hanno accolto i Cambridge con entusiasmo. Tra di loro anche un giovanissimo bimbo che, rivolgendosi a Kate, ha domandato: “Sei tu il principe?“, strappando un sorriso alla duchessa. “No, sono la duchessa di Cambridge, ma un sacco di gente mi chiama Catherine“, ha risposto dolcemente Kate.

William e Kate gareggiano sulla spiaggia

Approdati nuovamente sulla terraferma, i duchi di Cambridge hanno fatto ritorno nel luogo dove tutto è iniziato, dove si sono incontrati e innamorati ormai vent’anni fa, la St Andrew University. Dopo aver incontrato gli studenti e aver passeggiato nei corridoi dell’antichissima università scozzese, i duchi si sono cimentati in una competizione di go-kart a vela sulla spiaggia di West Sands Beach, divertendosi proprio come avrebbero fatto vent’anni fa, quando tutto è iniziato.