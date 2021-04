Era il 29 aprile 2011 quando una giovanissima Kate faceva il suo ingresso ufficiale nella Famiglia Reale. Sono passati dieci anni dal matrimonio da fiaba del Principe William, lo scapolo d’oro per d’eccellenza, e la splendida Kate Middleton, ma i duchi di Cambridge sembrano ancora due novelli sposi. A distanza di dieci anni, la coppia reale più celebre al mondo celebra le cosiddette nozze di stagno con due dolcissimi scatti, pubblicati allo scoccare della mezzanotte sul loro profilo Instagram.

William e Kate, dieci anni di matrimonio: lo scatto omaggia un momento speciale

Il primo scatto li ritrae abbracciati e sorridenti in un quadretto che agli occhi dei più attenti risulterà familiare. Questa fotografia è infatti un’omaggio alla loro prima foto di fidanzamento ufficiale, che li immortalava in questa stessa identica posizione.

Sono passati molti anni da quella prima foto insieme, ma William e Kate sembrano più affiatati che mai!

Foto Instagram | @clarencehouse

Leggi anche: Kate potrebbe cambiare alcune regole dell’etichetta reale quando diventerà regina consorte

Due scatti dolcissimi: ma chi è l’autore delle fotografie?

Un altro scatto li ritrae seduti sull’erba: Kate sorride mentre con la sua mano che stringe quella di William, il principe non ha occhi che per lei! Dietro l’obiettivo si nasconde il fotografo di fama mondiale Chris Floyd, che, prima di scattare, si è confrontato con Kate Middleton, grande amante della fotografia, che negli anni ci ha regalato splendidi scatti dei suoi figli.

Il matrimonio da fiaba

Come dimenticare le immagini di Kate, avvolta da un meraviglioso abito da sposa, uno dei più costosi della storia dei Royal wedding, che incede lungo la navata verso un William emozionatissimo che la attende in uniforme? Oltre 1900 gli invitati alla cerimonia e milioni i telespettatori che la seguirono in mondovisione, il matrimonio di William e Kate è ricordato come uno dei momenti più memorabili della storia della corona inglese.