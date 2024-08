Vuoi volare quasi gratis ed ovunque per un anno? Non é una bufala, questa compagnia aerea lo fa davvero

In un mondo di rincari, come quello che stiamo vivendo ormai da diversi anni, anche i costi dei biglietti aerei hanno subito e stanno subendo degli aumenti a volte inaccettabili. Eppure, la nostra voglia di viaggiare non si placa. Fortunatamente, oggi, tutto si può fare spendendo davvero pochissimo. Quasi niente, in realtà. Ecco il regalo che arriva da una delle compagnie aeree più famose.

Sembra essere definitivamente tramontata l’epoca dei viaggi low cost. Non solo non esistono, di fatto, più le promozioni che ci permettevano di acquistare biglietti aerei a prezzi stracciati. Oggi un po’ tutte le compagnie – anche quelle notoriamente conosciute come più convenienti – hanno alzato sensibilmente i propri listini. Negli scorsi mesi, per esempio, il Governo italiano è anche entrato in conflitto con alcune di esse.

Le compagnie aeree spesso gonfiano i propri prezziari, aumentando gli importi, soprattutto attraverso vari costi accessori, che vanno dal bagaglio extra alla scelta del posto. Insomma, dopo le restrizioni vissute per via della pandemia da Covid-19, la ripresa dei flussi turistici è coincisa con questa nuova tendenza. Oggi, però, una compagnia aerea va decisamente controcorrente e prova a beffare le concorrenti. L’offerta che propone ci permette, di fatto, di viaggiare quasi gratis per un anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Per un anno volerai quasi gratis: il regalo della compagnia

Wizz Air, la nota compagnia aerea ungherese low cost, ha introdotto una nuova opzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viaggiamo. La compagnia ha appena annunciato il lancio di una carta che offre viaggi illimitati, promettendo di semplificare l’esperienza di volo e aprire nuove opportunità per gli appassionati di viaggi.

La nuova carta di Wizz Air consente ai suoi possessori di usufruire di viaggi illimitati all’interno della rete di destinazioni della compagnia. Gli utenti possono prenotare voli senza limiti di frequenza, rendendo possibile esplorare diverse città e paesi senza la preoccupazione di spese aggiuntive per ogni singolo viaggio. Al prezzo di 599 euro, o 499 in fase di lancio fino a Ferragosto, permette di volare verso oltre 800 destinazioni.

I clienti devono acquistare un abbonamento annuale che garantisce l’accesso a voli illimitati per un intero anno. L’abbonamento può essere acquistato tramite il sito web di Wizz Air o attraverso l’app della compagnia. Una volta in possesso della carta, gli utenti possono prenotare voli senza alcun costo aggiuntivo, limitato solo dalla disponibilità di posti sui voli. Garantisce l’opzione di prenotare voli disponibili fino a 72 ore prima della partenza.

Nonostante i numerosi benefici, ci sono alcune limitazioni da considerare. L’offerta di voli illimitati è soggetta alla disponibilità dei posti e potrebbe non includere tutte le rotte della compagnia. A ogni tratta andrà aggiunta una cifra di 9,99 euro. È fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni dell’abbonamento per evitare sorprese. Inoltre, la carta non copre le tasse aeroportuali e altre spese accessorie, che resteranno a carico del viaggiatore.