Vuoi tornare in forma smagliante entro due settimane? Ti basta seguire la “dieta plank”

La “dieta plank” promette di far perdere 9 kg in due settimane: come funziona, cosa mangiare e quali sono le sue origini?

E’ una dieta principalmente iperproteica che prometterebbe di far perdere 9 kg in due settimane. Il nome dato alla dieta è stato frainteso in quanto in un primo momento si pensava avesse a che fare con la Planck Society, l’associazione tedesca di Max Plack per l’avanzamento delle scienze: fondata nel 1948 a Göttingen dal chimico Otto Hahn è un organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della ricerca di base. Ma siffatta idea si è rivelata solo un rumor.

Questa è una dieta da seguire passo passo e comprende tre pasti al giorno riducendo le calorie. Chi l’ha provata ha affermato che questa tipologia di alimentazione una volta conclusa non fa aumentare di peso per i successivi tre anni. L’aumento di peso in effetti si ripresenta nuovamente una volta terminata una qualsiasi dieta rapida. La dieta Plank proibisce: spuntini, zuccheri, carboidrati e tutto ciò che contiene grasso. Favorisce però l’assunzione di proteine (più del 70%) e al settimo giorno consente un pasto autonomo.

Sono banditi dalla dieta Plank i seguenti cibi:

frutta zuccherina

ortaggi amidacei come le patate

condimenti

pesci grassi come salmone e sgombro

bevande gassate

pane bianco, pasta e riso

carni grasse

legumi

zucchero e miele

fatta eccezione del pane integrale (50 grammi).

In cosa consiste la dieta plank?

La dieta plank è costituita da una forte riduzione di calorie. Proprio perché i pasti consentiti sono solo tre al giorno si possono perdere in modo efficace 9 kg in soli 15 giorni. La dieta è vantaggiosa secondo alcune persone che l’hanno provata, ma non tutti i corpi sono uguali.

Quali sono dunque i cibi che possono essere assunti? Andiamo ad elencarli:

tutti gli ortaggi non amidacei

carni rosse magre

uova

carni bianche magre

pesce magro

succo di limone per condire

frutti rossi e mele

acqua gassata

caffè e tè non zuccherati

Una giornata tipo della dieta Plank è la seguente:

Colazione: una tazza di caffe senza zucchero.

Pranzo: carne (150 gr) con contorno di verdure.

Cena: un salume senza grasso. La quantità massima consentita è di 200 grammi.

La cosa fondamentale che bisogna assolutamente specificare è che prima di fare una dieta così ferrea è necessario rivolgersi ad uno specialista. In quanto non tutti possono farla, soprattutto chi ha avuto o ha delle patologie o disturbi (ai reni, fegato ecc.) è assolutamente vietata. Inoltre risulta essere pericolosa se si superano le due settimane.

Insomma le conseguenze della dieta Plank possono essere davvero nefaste. Prima di farla bisogna assicurarsi di avere tutte le carte in regola.