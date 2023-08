Vuoi liberarti delle formiche che ti invadono casa e dispensa? Con questi 2 ingredienti naturali le allontanerai per sempre

È iniziata l’invasione delle formiche in cucina cercano cibo e acqua ecco come evitare che entrino nella dispensa, il trucco.

Ogni anno la stessa storia, la casa si riempie di formiche, le hai provate tutte ma niente sembra fermare le fameliche e assetate formiche. Durante le giornate estive le diligenti formichine si procurano il cibo per l’inverno e cercando acqua per sopravvivere nelle roventi giornate estive. Ma come fare per evitare che entrino nella dispensa? Questo trucco ancora non lo conosci, provalo subito e salverai i tuoi alimenti dall’invasione di formiche.

Formiche in dispensa? Liberatene subito con questo trucco

Le formiche sono insetti molto comuni nelle nostre case, soprattutto in cucina e nella dispensa, dove cercano cibo e acqua. Mentre può sembrare difficile sbarazzarsi di loro senza l’uso di pesticidi chimici, esiste un trucco naturale ed efficace per allontanarle, che non implica l’uccisione degli insetti.

Uno dei metodi più noti e utilizzati per allontanare le formiche è l’uso del bicarbonato di sodio. Questo ingrediente è sicuro per gli esseri umani, ma risulta fastidioso per le formiche. Tuttavia, può essere difficile far sì che le formiche ingeriscano il bicarbonato di sodio, poiché spesso riescono a riconoscere e a evitare le sostanze tossiche. Ecco perché è necessario utilizzare un ingrediente che attiri le formiche e le indichi verso la trappola.

Ecco un rimedio naturale per allontanare le formiche dalla dispensa, procurati questi pochi prodotti che sicuramente hai già in casa:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

2 cucchiai di zucchero a velo

1 tazza di acqua

Cotone o pezzi di carta assorbente

Ora prepara il miscuglio in questo modo:

In una ciotola, mescola il bicarbonato di sodio e lo zucchero a velo finché non saranno ben combinati.

e lo finché non saranno ben combinati. Aggiungi l’acqua e mescola fino a ottenere una pasta omogenea.

Immergi il cotone o il pezzo di carta assorbente nella pasta e poi strizzalo delicatamente per rimuovere l’eccesso di liquido.

o il pezzo di nella pasta e poi strizzalo delicatamente per rimuovere l’eccesso di liquido. Posiziona il cotone o la carta negli angoli della tua casa, vicino alle finestre o in prossimità di dove hai trovato le formiche.

Assicurati di posizionare i pezzi in modo sicuro, in modo che gli animali domestici o i bambini non possano ingerirli accidentalmente.

Lascia agire il rimedio per alcune ore o durante la notte.

Successivamente, rimuovi il cotone o la carta assorbente e pulisci l’area per rimuovere eventuali residui.

La pasta di bicarbonato di sodio e zucchero a velo attirerà le formiche, ma il bicarbonato le infastidirà e le allontanerà. Questo rimedio rappresenta un’alternativa sicura ai pesticidi chimici e permette di mantenere l’ambiente domestico privo di sostanze tossiche.

Per ottenere i migliori risultati, è importante mantenere la tua casa pulita e sigillare bene i contenitori di cibo. Assicurati di riporre gli alimenti in contenitori ermetici e pulisci immediatamente eventuali briciole o versamenti che possono attirare le formiche. Inoltre asciuga sempre il lavandino per non attirarle con l’acqua.