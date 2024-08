Vuoi combattere la cellulite? Nota showgirl italiana usa un trattamento miracoloso

La cellulite è un problema estetico che molte donne vorrebbero eliminare soprattutto dalle gambe e dai glutei. A poco servono estenuanti sessioni di allenamento in palestra o una dieta sana: la cellulite non va mai via completamente.

Un’amata showgirl italiana ha postato sui social le foto mentre si sottopone ad un trattamento miracoloso per eliminare la cellulite che sembra davvero funzionare.

Questo apre alla speranza che le donne possano finalmente sbarazzarsi della cellulite una volta per tutte.

Il trattamento miracoloso a cui si è sottoposta la famosa showgirl italiana per combattere la cellulite

Mostrare delle gambe prive di pelle a buccia d’arancia è un sogno che hanno tante donne. Elena Santarelli si è sottoposta al trattamento di ossigeno-ozonoterapia per la cellulite che sembra finalmente realizzarlo!

La showgirl si è affidata al protocollo di ossigeno-ozonoterapia per la cellulite che esegue presso il suo centro di medicina estetica di fiducia, Villa Brasini Beauty Clinic a Roma. Con una story registrata nel corso del trattamento, la Santerelli ha attirato l’attenzione di tante donne che hanno voluto approfondire i benefici di questo trattamento.

Diletta Siniscalchi Minna, biologa e founder di Villa Brasini Beauty Clinic ha raccontato di cosa si tratta. Ha detto: “La terapia scelta da Elena Santarelli prevede la somministrazione di ossigeno e ozono all’interno dell’organismo, allo scopo di rivitalizzare i tessuti e migliorarne le funzionalità, trattando inoltre con successo gli inestetismi legati a cellulite e adiposità localizzate e radicate”.

Ossigeno e ozono vengono iniettati nell’area delle gambe o dei glutei (o dove c’è necessità) per ripristinare un’ottimale ossigenazione tissutale, andando a migliorare il microcircolo e stimolando allo stesso tempo un’azione lipolitica. Il programma di trattamento va personalizzato sulla base delle esigenze di ogni persona valutando quanto è radicata la cellulite.

L’esperta consiglia un ciclo di 10 sedute a cadenza settimanale per raggiungere ottimi risultati con in più un piano di mantenimento su misura. Sono promessi risultati già alla fine del primo trattamento: le donne che si sottoporranno alla ossigeno-ozonoterapia noteranno sin da subito una sensazione di gambe leggere e un attenuarsi dei gonfiori degli arti inferiori (dovuti al ristagno idrico) che si ridurranno sempre di più.

La pelle risulterà più compatta e la buccia d’arancia andrà via via riducendosi. Il trattamento non è doloroso ed è privo di effetti collaterali. Sembra dunque una vera svolta per tutte le donne che vogliono liberarsi della cellulite e combatterla in un modo sicuro e che dà dei risultati.