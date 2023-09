Vuoi cambiare taglio di capelli? Prima meglio scoprire qual è la forma del tuo viso: così puoi scegliere il più adatto 

Prima cambiare look e taglio di capelli, è importante che tu sappia qual è la forma del tuo viso e quale stile si adatta meglio ad essa.

Cambiare taglio di capelli è un modo per cambiare anche noi stessi. I capelli ci identificano, ci fanno sentire bene o male, quindi questo cambiamento è molto più di un semplice cambio di look. Proprio per questo è importante scegliere quello giusto, che meglio si adatta alla tua personalità e al tuo stile. Infatti, non tutti i tagli di capelli si adattano a tutti i tipi di viso.

La forma del tuo viso gioca un ruolo cruciale nel determinare quale stile di capelli ti valorizza di più. In base alle diverse forme del viso scoprirai i tagli di capelli più adatti per ognuna di esse, per trovare il taglio di capelli perfetto che ti farà sentire a tuo agio.

Cambiare taglio di capelli: quello giusto per ogni tipologia di viso

Viso ovale: il più equilibrato

Se hai un viso ovale, sei fortunata, poiché questa forma si adatta praticamente a tutti i tagli di capelli. Puoi sperimentare con tagli corti come il pixie o il mullet, oppure optare per un taglio come il long bob.

Viso oblungo: stretto e lungo

Il viso oblungo è caratterizzato da zigomi piatti e un aspetto magro. Per questa forma, è importante cercare di creare l’illusione di un viso più equilibrato. I tagli come il long bob o i capelli a media lunghezza con una riga laterale funzionano molto bene a questo scopo.

Viso tondo: pieno e corto

Se hai un viso tondo, cerca di renderlo otticamente più lungo. Tagli destrutturati e scalati sono perfetti per questa forma. Evita i tagli troppo geometrici e precisi.

Viso romboidale/diamante: zigomi pronunciati

Per un viso a rombo o a diamante, opta per tagli scalati e voluminosi per bilanciare il mento e la fronte stretti. Tagli corti, medi o lunghi sono tutti una scelta valida, l’importante è che siano movimentati dalla scalatura.

Viso a cuore/triangolo inverso: fronte ampia e mento appuntito

Con un viso a cuore, l’obiettivo è riequilibrare la parte inferiore con la parte superiore che è generalmente più ampia. Capelli mossi e morbidi, preferibilmente con lievi onde, sono una scelta eccellente.

Viso quadrato: mascella evidente

Un viso quadrato ha delle linee molto definite che possono sembrare dure. Per ammorbidirlo, opta per tagli di capelli che possano aggiungere volume alla radice, creando così un effetto di allungamento visivo.

Conoscere la tua forma del viso è importante prima di scegliere che taglio di capelli fare. Confrontati con il tuo parrucchiere di fiducia per trovare il look che ti possa valorizzare al meglio. Ricorda che il taglio di capelli giusto è in grado di sottolineare le tue caratteristiche fisiche e aumentare così anche la tua fiducia in te stessa.