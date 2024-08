Vogliono avere sempre ragione, sono i segni più testardi dello zodiaco

Difendere le proprie idee, le proprie scelte e i principi in cui si crede è assolutamente sacrosanto. Il problema è che alcune persone esagerano nella loro testardaggine e spesso dipende dal loro segno zodiacale.

Alcuni segni, infatti, tendono a rimanere assolutamente granitici nelle proprie posizioni e sono così testardi che far cambiare loro idea è impossibile, così come ottenere delle scuse o l’ammissione che hanno avuto torto su qualcosa.

I segni più testardi dello zodiaco: la lista

CAPRICORNO – Se qualcuno non sapesse cosa sia la testardaggine e glielo si volesse spiegare con un esempio pratico, basterebbe fargli conoscere una persona del Capricorno. Abituati a seguire sempre tutte le regole e a parlare solo quando sono sicuri di qualcosa, i nati di questo segno sono abituati ad avere ragione perché semplicemente ce l’hanno quasi sempre. Il problema è che anche loro si sbagliano ma, convincerli a tornare sulle proprie convinzioni, ad ammettere un errore o addirittura a chiedere scusa è davvero fantascienza.

ARIETE – I nati dell’Ariete sono i testardi per eccellenza, che quando si impuntano su qualcosa non tornano indietro mai, a costo di pagarla carissima per il proprio orgoglio. Oggettivamente non hanno ragione spesso, ma se ne fregano: la loro parola è legge e non accettano di aver torto, spesso nemmeno davanti all’evidenza. Cercare di farli ragionare, portando loro motivazioni razionali è fatica sprecata, anche perché non hanno la pazienza di ascoltare lunghe spiegazioni. Quando qualcuno dà loro torto gli Ariete sono anche in grado di diventare ferocemente aggressivi, spesso superando il limite della buona educazione.

CANCRO – All’apparenza il Cancro ha un carattere mite, dolce e gentile, ma non si dovrebbe mai giudicare il libro dalla copertina. I nati di questo segno, infatti, posseggono una determinazione fuori dal comune e sono in grado di convincere chiunque a fare quello che vogliono loro. Per questo motivo, anche quando sanno di avere torto si intestardiscono a difendere le proprie posizioni anche in maniera irrazionale, spesso mettendo il muso e facendo i capricci fino a che qualcuno non dà loro ragione solo per avere tregua.

TORO – Questo segno di Terra ha un carattere generoso e buono, estremamente altruista e in grado di lavorare sempre molto duramente per ciò in cui crede e per le persone che ama. Il problema è che è davvero molto rigido e non sa scendere a compromessi. Si comporta nello stesso modo per tutta la vita, tiene moltissimo alle tradizioni e detesta anche solo pensare alla possibilità di cambiare idea su qualcosa, intestardendosi fino allo sfinimento in difesa delle proprie posizioni. Il suo motto è “si è sempre fatto così”.