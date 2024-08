“Vogliamo un bambino”, la confessione dopo Ballando con le Stelle: gli ex volti sognano in grande

Due ex volti di due trasmissioni molto amate della televisione stanno vivendo un periodo molto felice, dato che sono innamorati e complici. Dopo che l’amore li ha travolti improvvisamente, si sono sposati a maggio e ora li attende una romantica luna di miele alle Maldive.

A rendere tutto più bello per loro ci sarebbe solo la gioia di avere un bambino. I due ex volti della tv, infatti, hanno confessando che vorrebbero ingrandire presto la famiglia.

Due ex volti della tv presto genitori

Un amore travolgente che cancella tutto il dolore e le delusioni passate: è questo che è accaduto a due ex volti di due delle trasmissioni più amate della tv. E ora la coppia è pronta a moltiplicare il proprio amore, dando alla luce un bambino.

Si tratta del ballerino ed ex maestro di Ballando con le Stelle Stefano Oradei e dell’ex Miss Italia e concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro. L’amore per loro è arrivato all’improvviso e il 13 maggio si sono sposati. Ora però sognano di avere un bambino tutto loro.

“Vogliamo a tutti i costi un bambino”, si legge sulla copertina di DiPiù, il settimanale che ha dedicato loro un servizio. La Nazzaro ha postato su Instagram una stories in cui si vede il giornale e ha scritto: “Niente è più bello che essere innamorati ed essere amati. Grazie amore mio per essere sempre al mio fianco” e ha taggato il ballerino. In effetti Manila, che ha già due figli grandi (uno di 18 e uno di 13 anni), vorrebbe davvero avere un figlio con il suo Stefano. E, anche se ha 46 anni, confida nella scienza.

Infatti ha confessato: “Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica, ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni.”

Anche Stefano Oradei vorrebbe diventare presto papà. Manila però ha raccontato che l’uomo ha un ottimo rapporto con i suoi figli. L’ex Miss Italia ha detto: “Io ho già due splendidi ragazzi, Francesco di 18 anni, e Nicolas di quasi 13, e Stefano non fa altro che ripetermi: “È come se fossero anche miei”. Ma abbiamo voglia di vivere anche la gioia di un figlio nostro. Sarebbe davvero il completamento di un grande amore, per questori stiamo impegnando per averlo.”

I due ex volti della tv presto partiranno per le Maldive in viaggio di nozze e, come ha aggiunto la Nazzaro: “Chissà se quelle spiagge romantiche sapranno ispirarci. Non ci fermiamo, lottiamo per la nostra felicità.”