View this post on Instagram

Vivienne Westwood and Eastpak are making a stand to “SAVE OUR OCEANS”. Available online and in-store 2nd November.⁠⠀ ⁠⠀ Digital Artist – Jon Emmony @jonemmony⁠⠀ ⁠⠀ #EastpakxVivienneWestwood #SaveOurOceans

Leggi anche Colletto: il trend più cool ed elegante del 2020