Vite al limite, quanti partecipanti sono morti dall’inizio del programma ad oggi

Vite al limite, nel corso del tempo, da quando il programma è cominciato ai giorni nostri, sono morti diversi pazienti. Ecco chi non c’è più. Vite al limite è una trasmissione televisiva che ha ottenuto grande successo negli Stati Uniti. Il programma segue le vicende di persone affette da grave obesità: un’obesità che non consente loro, talvolta, neanche di muoversi. Coloro che prendono parte al programma, molto spesso, si trovano ad avere non solo il problema del peso in eccesso, che impedisce loro di vivere una vita autonoma e piena, ma anche problemi gravi a livello psicologico. Ci sono persone che vivono o hanno vissuto traumi molto seri che, poi, li hanno condizionati per tutta la vita. Molti hanno subìto …

Vite al limite, nel corso del tempo, da quando il programma è cominciato ai giorni nostri, sono morti diversi pazienti. Ecco chi non c’è più.

Vite al limite è una trasmissione televisiva che ha ottenuto grande successo negli Stati Uniti. Il programma segue le vicende di persone affette da grave obesità: un’obesità che non consente loro, talvolta, neanche di muoversi. Coloro che prendono parte al programma, molto spesso, si trovano ad avere non solo il problema del peso in eccesso, che impedisce loro di vivere una vita autonoma e piena, ma anche problemi gravi a livello psicologico.

Ci sono persone che vivono o hanno vissuto traumi molto seri che, poi, li hanno condizionati per tutta la vita. Molti hanno subìto abusi, lutti, violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti, e molto altro ancora. Si tratta di ferite molto serie che hanno portato a un comportamento compulsivo da parte dei pazienti, che hanno finito per vedere il cibo come un rifugio per le loro sofferenze. Talvolta, il dottor Nowzaradan, che segue i pazienti, affianca loro anche un supporto psicologico, che possa sostenerli nel percorso. Molti pazienti riescono a ottenere grandi risultati, altri, purtroppo, non ce la fanno.

Vite al limite, quali e quanti sono i pazienti che sono deceduti durante o dopo il programma

Nel corso degli anni, da quanto Vite al limite è andato in onda per la prima volta nel 2012, negli Usa, sono deceduti 15 ex pazienti del dottor Nowzaradan. Il primo a perdere la vita è stato Henry Foots, che ha preso parte a Vite al limite 1, morto per ragioni non note, pare un problema medico, il 16 maggio 2013.

Il secondo paziente deceduto è Robert Buchel, morto a 41 anni per un infarto durante le riprese del programma. James L.B.Bonner, che ha preso parte alla stagione 6, è morto il 2 agosto 2018 a soli 30 anni, suicida. Lisa Fleming è morta il 23 agosto 2018, a 50 anni, per complicazioni da malattia.

Sean Milliken è morto per complicanze da infezione a 29 anni, mentre Kelly Mason è morta a 42 anni durante le riprese di Vite al limite il 15 febbraio 2019, per infarto. E ancora, James King è morto il 3 aprile 2020 a 49 anni, mentre Coliesa McMillian è deceduta il 22 settembre 2020, a 41 anni.

Renee Biran è morta a 56 anni nel maggio 2021. Gina Krasley ha perso la vita a 30 anni, nell’agosto 2021. Ashley Randall è morta il 2 ottobre 2021, a 40 anni, mentre Laura Perez il 17 novembre 2021, a 48 anni. Destinee Lashee è morta l’8 febbraio 2022, a 31 anni. Angela Gutierrez, ha perso la vita nel marzo 2023, a 49 anni. Infine, Larry Myers Jr., è morto il 13 giugno 2023 a 49 anni, per infarto.