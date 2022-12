Vitamine per la protezione di pelle e capelli: quali sono?

Solitamente si tende a dedicare un po’ di tempo ogni giorno alla cura della pelle, così come a quella dei capelli. In particolare miriamo ad avere sempre una pelle idratata e tonificata e dei capelli lucenti e setosi. Oltre ad usare prodotti di qualità specifici per la tipologia di pelle e capelli c’è ben altro che possiamo fare per la nostra salute, ovvero chiederci di cosa queste due componenti hanno bisogno da un punto di vista nutritivo e molecolare.

Le vitamine sono nutrienti essenziali che l’organismo richiede e che vanno assunte nel giusto dosaggio. Per questo motivo, in questo articolo, ci soffermeremo su alcune di queste (vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina D) per indagarne i benefici. Da non sottovalutare che alcune vitamine hanno effetti positivi su più parti del corpo, pensiamo, ad esempio, alla biotina per capelli e unghie. Si tratta della vitamina B8 o H assumibile attraverso il consumo di alimenti sia di origine vegetale che animale (tuorlo; formaggio; carne di maiale e pollo; pesce; carote; spinaci, ecc.).

Vitamina A

La prima vitamina di cui vogliamo parlarti è la vitamina A (o retinolo). È una vitamina che il nostro organismo riesce ad accumulare. L’assunzione di questa non è complessa in quanto la si ritrova in molti alimenti di origine animale (latte e derivati e uova) e vegetale (in tutta la frutta e la verdura che si differenzia per una tonalità rossa, ad esempio il peperone o il pomodoro). È presente anche nelle verdure a foglia verde. Esercita un’azione antiossidante sulla pelle e anti-invecchiamento sui capelli. La sua assenza può portare alla formazione della forfora.

Vitamina B

Per quanto riguarda la vitamina B precisiamo subito che non ne esiste una sola ma ben 8 differenti tipologie. Il nostro organismo non ha la capacità di comporla quindi deve essere necessariamente assunta con l’alimentazione. Tutte le tipologie sono responsabili di effetti specifici su pelle e capelli. Ad esempio, la B2 è un’ottima alleata contro la dermatite; la B3 protegge la pelle dagli agenti esterni e aiuta a contrastare l’acne e la B9 (acido folico) contribuisce alla produzione di cheratina che rende i capelli sani e belli, la sua assenza è responsabile di una pelle secca e spenta.

Vitamina C

Gli effetti benefici della vitamina C sulla pelle sono evidenziati dalla cosmesi che ha integrato nei propri prodotti la vitamina C pura (acido L-ascorbico). Viene assorbita dalla pelle con estrema velocità e la protegge da radicali liberi, tossine e raggi del sole. La vitamina C è presente in frutta e verdura e offre molti vantaggi anche ai capelli, oltre che alla pelle. Infatti, stimola la circolazione del sangue ai follicoli del cuoio capelluto e, per questo motivo, accelera la crescita dei capelli.

Vitamina D

La vitamina D, meglio conosciuta come “vitamina del sole”, interviene durante la crescita del capello e la sua assenza può essere causa di una chioma molto debole e della caduta dei capelli. Si ricorre alla vitamina D per la cura di problematiche specifiche della pelle come l’acne. Inoltre, ha la funzione di agire da barriera protettiva per la pelle e di stimolare la crescita delle cellule.