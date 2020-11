“Vitamine di beauty” è il primo libro della make up artist Giulia Sinesi. Edito da DeAPlanetaLibri, è già andato in ristampa solo con i pre-ordini. Ora è disponibile nelle librerie.

La ventottenne milanese Giulia Sinesi non è una semplice influencer. Diplomata al liceo artistico quindi all’accademia di make up, è una professionista del settore della bellezza. Legata prima a brand come Kiko e Nabla, per i quali ha lavorato, oggi condivide su Instagram svariati consigli su bellezza e stile. Non si occupa solo dei social: è impegnata anche nel mondo delle consulenze data la sua competenza maturata sul campo anche come store manager. Il frutto di queste conoscenze sono ora riassunte nel suo libro.

“Vitamine di beauty”: un libro sia per principianti per esperti

Negli ultimi dieci anni, grazie a YouTube prima e i social poi, l’interesse per il trucco è aumentato esponenzialmente. Se prima certe tecniche e prodotti specifici erano noti solo ai professionisti, con l’avvento dei tutorial tutti hanno incominciato a conoscere meglio il mondo del make up. Perciò, i brand si sono moltiplicati e quelli già esistenti hanno diversificato l’offerta, trasformando il settore in una jungla nella quale è difficile disimpegnarsi se non si è un appassionato di lunga data. Negli ultimi anni poi, altrettanta importanza è stata data alla skin care, territorio ancora più complesso per varietà di esigenze e ingredienti.

“Vitamine di beauty” serve proprio a districare la matassa che a un primo impatto può sembrare complicata. Giulia, che si è occupata della stesura, della scelta dei contenuti e del concept fotografico, l’ha pensato come una sorta di manuale con tanto di spiegazione dei procedimenti step-by-step corredati da foto e consigli.

“Per apparire al meglio ci sono due regole fondamentali: prendersi cura della propria pelle e truccarsi seguendo gli step corretti” dice la beauty guru, ecco perché anche la cura della pelle è spiegata in maniera approfondita: per fare chiarezza sui tanti ingredienti e principi attivi di cui sentiamo parlare ma di cui comprendiamo fino a un certo punto la funzionalità.

Il libro, ha spiegato l’autrice, è indirizzato a tutti gli amanti della cosmetica, dai principianti ai più esperti: ai primi spiega come approcciarsi e quali acquisti mirati fare senza sprecare soldi e tempo, ai secondi dà nozioni tecniche in più, approfondendo argomenti che magari si conoscono in maniera superficiale.

“Vitamine di beauty” non può mancare nella libreria di tutti i beauty-addicted.