Visita la Grecia: cosa ne dici delle vacanze in yacht?

Ci sono mete che tutte le persone sognano di visitare, soprattutto in estate.

Una di queste è sicuramente la Grecia, ideale sia per una vacanza di coppia che di famiglia o con gli amici: geograficamente non lontana dall’Italia, è qui che è possibile scoprire la storia e l’arte millenaria di questo angolo di mondo, con i luoghi caratteristici e tradizionali, le stradine intrecciate e i tetti blu dei paesini e dei villaggi.

E poi ancora il cibo, il ritmo di vita più rilassato e lento, i siti archeologici, il fascino di un passato ricco di civiltà e cultura. Ma, tra tutte le caratteristiche straordinarie della penisola balcanica, quella che vi farà innamorare sarà il mare.

Le sue spiagge incredibili, le acque trasparenti e azzurre, le bellezze naturali, i tramonti. Ma come vivere una vacanza diversa dal solito, visitando la Grecia?

Ricomincia a viaggiare, scegli la Grecia

C’è chi ama restare sdraiato in spiaggia e chi desidera avere una vacanza più avventurosa. Se ti ritrovi in quest’ultima descrizione ti piacerà molto la possibilità che ti presentiamo: cosa ne diresti di essere il capitano di una nave?! Ovviamente chi è un navigatore esperto potrà noleggiare un’imbarcazione adeguata, ma anche chi non lo è può fare le vacanze yacht in Grecia con Sailogy.

Sul sito, infatti, è possibile scegliere tra un’ampia selezione di bellissimi e spaziosi yacht a noleggio con cui navigare attraverso le splendide isole della Grecia per scoprire luoghi nuovi e meravigliosi che sono situati in una posizione strategica nel Mediterraneo.

Selezionando una tra le tante fantastiche offerte proposte sarà possibile programmare la prossima vacanza. Basterà semplicemente pianificare l’itinerario perfetto per una vacanza all’aria aperta, chiamare gli amici e decidere le date!

Una vacanza in barca è l’occasione giusta per scoprire il vero fascino della navigazione tra le isole greche, un modo nuovo e diverso per tornare a viaggiare e per scoprire una tra le mete più quotate per la prossima estate. Prenota fin da ora la tua vacanza in yacht con o senza equipaggio!

Perché andare in Grecia in yacht?

Uno yacht è un’imbarcazione che viene utilizzata principalmente per la navigazione costiera, ossia per le vacanze e il tempo libero. Può essere di diverse tipologie e dimensioni, infatti esistono anche grandi imbarcazioni che vengono progettate per lunghi viaggi e crociere.

Le caratteristiche degli yacht possono quindi essere molto variabili e diverse in base alla grandezza, ma tutti dispongono di numerose comodità e servizi come saloni e cucine attrezzate, camere da letto confortevoli e, a volte, anche piscine. Molti yacht vengono equipaggiati con una ampia varietà di attrezzature per lo svago, per la pesca e il divertimento, in modo che chi desidera noleggiare uno yacht potrà fare una vacanza davvero indimenticabile.

Anche con uno yacht più piccolo, tuttavia, è possibile effettuare una vacanza rilassante e indipendente, dato che questa opzione di noleggio offre l’opportunità di godere della bellezza del mare e delle isole in modo unico.

Scegli la rotta, fai snorkeling, fermati nei posti che desideri, esplora le coste e le isole, goditi la pace e la tranquillità, scopri il mare e la natura incontaminata di questi luoghi: una vacanza in yacht nelle isole del Mediterraneo ti permetterà di scoprire tutte le bellezze della Grecia, che è sempre una delle destinazioni più amate.