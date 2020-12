I vip che hanno chiuso una relazione nel 2020

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma quando ad una pandemia si aggiunge la fine di una storia d’amore. Soprattutto quando la fine della relazione è sotto la luce dei riflettori, con i paparazzi che tentano di immortalare la lacrima dietro la mascherina e tutto sembra peggiore.

Sono tante le coppie di vip che non hanno resistito quest’anno, ecco quali relazioni sono finite nel 2020.

Zac Efron and Vanessa Valladares

Per la verità, in questo caso si parla solo rumors, ma i ben informati sembrano convinti che Zac Efron e la sua fidanzata Vanessa Valladares abbiano messo un punto. I due si sono conosciuti in Australia nella caffetteria dove lavorava la ragazza e sono andati a convivere dopo soli cinque mesi di frequenatazione.

Purtroppo però le relazioni a distanza non sembrano essere fatte per l’ex star di high School Musical e la relazione sarebbe naufragata.

Brad Pitt and Nicole Poturalski

Secondo Us Weekly, Brad Pitt e la modella Nicole Poturalski si sarebbero lasciati già dopo appena qualche mese di relazione. Una fonte ha rivelato alla testata di gossip che “tra Brad e Nicole è finita già da un po’. Hanno avuto una scappatella, non è mai stata una cosa seria”.

Iggy Azalea and Playboi Carti

Il 24 ottobre scorso la rapper Iggy Azalea aveva postato un messaggio criptico sulle sue stories di Instagram: “Hai perso una numero 1. Le persone pensano che la lealtà sia un dato di fatto ed è per questo che preferisco stare sola. Non capitò mai come facciano a convivere con se stessi i bugiardi”, e poi aveva chiarito “Intendevo dire che sto crescendo da sola mio figlio, dato che non ho una relazione”.

Onyx, il figlio di Azalea e Playboi Carti è nato a giugno di quest’anno, poco prima che la relazione tra i due musicisti giungesse al termine, a quanto pare.

Cardi B e Offset

Cardi B ha ufficializzato il divorzio da Offset e avrebbe richiesto la custodia esclusiva della bambina nata dalla relazione, Kulture. I due si erano sposati in gran segreto nel 2017.

Miley Cyrus e Cody Simpson

Solo 10 mesi per rompere la storia tra Miley Cyrus e il modello Cody Simpson. La stessa cantante ha confermato i pettegolezzi attraverso i suoi canali social: “Oggi è uscita la notizia della rottura tra me e il mio ragazzo. È stata confermata da una “fonte attendibile”, anche se nessuno è attendibile quando si parla di relazioni se non i partecipanti. Ad ogni modo, per il momento non siamo più una coppia e stiamo lavorando su noi stessi individualmente per diventare le persone che vogliamo essere”. Miley ha poi aggiunto che lei e Cody sono amici da 10 anni, e che continueranno ad esserlo.

Ashley Benson e Cara Delevingne

Molte fonti hanno confermato la chiusura definitive tra la modella Cara Delevigne e l’ex star di Pretty Little Liars Ashley Benson dopo quasi due anni di relazione. “Cara e Ashely hanno sempre avuto alti e bassi, ma questa volta è finira. La relazione ha fatto il suo corso”, avrebbe confermato una fonte, che ha rivelato anche la data di fine rapporto: sarebbe accaduto in aprile, quando la Delevigne viveva in quarantena con alcuni amici.

Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp

Anche le co-star del film Netflix The King, Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp, avrebbero rotto. Tanto che Chalamet si sarebbe definito “sigle” durante un’intervista sull’ultimo numero di British Vogue.

Channing Tatum e Jessie J

Ad aprile si sono lasciati anche Channing Tatum e Jessie J. La coppia, che stava cercando di riallacciare i rapporti dopo una precedente rottura, sarebbe comunque rimasta in buoni rapporti.

Tatum si starebbe già consolando, secondo i rumors, e si sarebbe iscritto (di nuovo) ad una app per incontri vip, Raya.

Rihanna and Hassan Jameel

Rihanna e il suo (ex) fidanzato milionario Hassan Jameel si sono lasciati dopo tre anni. People aveva riportato la notizia della rottura già a gennaio, spiegando che “non erano adatti” l’uno all’altra. “Le loro vite sono troppo diverse ed era difficile mantenere il rapporto”, aveva spiegato una fonte.

Alcuni voci, però, dicono che Riri si sarebbe consolata: il 2020 non le ha portato solo un break up, ma anche un nuovo amore, con il rapper Asap Rocky.