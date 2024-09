Vinted, come si guadagna davvero: i consigli per vendite al top

Sempre più persone usano Vinted per arrotondare lo stipendio vendendo abiti usati: vediamo come massimizzare i profitti.

Ormai arrivare alla fine del mese con uno stipendio nella media è sempre più difficile. Consideriamo che, nel nostro paese, lo stipendio medio, si aggira ancora intorno ai 1200-1300 euro al mese. Tra rata del mutuo – o canone dell’affitto – bollette delle utenze domestiche e spesa alimentare, ecco lì che i soldi sono volati via tutti.

Per questa ragione sempre più persone cercano un modo per arrotondare lo stipendio e arrivare a fine mese con qualche soldo in più. In modo da essere più sereni e concedersi, magari, qualche sfizio come acquistare un abito nuovo o un nuovo accessorio moda.

Certo la seconda occupazione non deve essere un altro full time di 6 o di 8 ore ma piuttosto un lavoretto da fare nel tempo libero. E Vinted s’inserisce alla perfezione in questo quadro. Ecco perché ha avuto e continua ad avere così tanto successo. Vinted è una piattaforma su cui è possibile vendere ciò che non si utilizza più.

Principalmente si vendono abiti, scarpe e borse. Tutto deve naturalmente essere in buono stato. E’ un modo pratico sia per evitare sprechi sia per mettere da parte qualche soldo a fine mese. Ma per massimizzare i guadagni ed evitare di perdere tempo bisogna seguire qualche accorgimento.

Vinted: con questi trucchi guadagnerai moltissimo

Vuoi arrotondare il tuo stipendio facendo fruttare i tuoi abiti e i tuoi accessori usati? Vinted allora è la piattaforma perfetta per te. Vediamo qualche trucco per non perdere tempo e aumentare i tuoi guadagni.

Il primo segreto per vendere bene su Vinted è quello di proporre capi di stagione. Sembra banale ma ci sono persone che a giugno sperano di vendere un pellicciotto. Magari ci riescono ma è un caso su 1000. Tutti noi cerchiamo, solitamente, capi di stagione quando andiamo nei negozi. Lo stesso vale per gli acquisti su Vinted. Ora, ad esempio, è il momento idelae per vendere capi che andranno di moda il prossimo autunno.

Fai delle belle foto: mai appoggiare i capi sul pavimento. Vinted è simile a Instagram: la qualità delle immagini è determinante. Se occorre acquista un manichino.

Pensa bene al prezzo: non puntare troppo in alto ma nemmeno troppo in basso. Considera che se proponi cifre troppo alte nessuno acquisterà ciò che stai proponendo. Del resto l’acquirente ti chiederà sicuramente uno sconto, dunque proponi un prezzo leggermente più alto di quello a cui poi pensi di riuscire a venderlo. Esempio: un abito dello scorso anno che pensi di vendere a 30 euro, proponilo a 35.

Massima cura della descrizione: la descrizione deve essere precisa e accurata, Indica bene la taglia e la vestibilità. Se è di marca specifica anche se appartiene ad una collezione recente in modo da rendere il tuo abito o accessorio ancora più appetibile. E completa il tutto con qualche consiglio di stile.

Fidelizza i clienti: è fondamentale fidelizzare i tuoi acquirenti. Come? Usa scatole carine per spedire e magari qualche volta regala tu la spedizione. In questo modo farai una buona impressione e chi compra da te ti farà un’ottima pubblicità.