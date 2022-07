Paradiso e inferno, luci e ombre della storia di uno dei brand più celebri di tutti i tempi: Victoria’s Secret. Arriva la docuserie che racconta i retroscena e i lati oscuri dell’azienda (e non vediamo l’ora di divorarla): ecco tutte le anticipazioni su ciò che vedremo…

La docuserie su Victoria’s Secret racconta il lato oscuro del brand

Matt Tyrnauer e Peter Berg hanno firmato la produzione del documentario sul celebre brand per Hulu, portandoci a fare un tuffo tra storia e segreti di Victoria’s Secret.

È un racconto che parla dell’ascesa straordinaria e della caduta del colosso, intitolato Victoria’s Secret: Angels and Demons: la docuserie è divisa in 3 parti e porta sul piccolo schermo luci e ombre del brand, quegli “angeli e demoni” che ne hanno fatto grande il percorso (anche in termini di scandali) e che lo hanno visto precipitare dalle stelle all’abisso del tracollo finanziario prima della rinascita.

Al suo interno anche testimonianze dirette del mondo VS, dove non sono mancate figure controverse come quella di Jeffrey Epstein e dell’ex Ceo Les Wexner. Ma quando potremo vedere la serie?

Quando esce la docuserie su Victoria’s Secret

L’apice del successo dell’azienda è stato toccato tra gli anni ’90 e i primi 2000. Chi non ricorda gli “angeli” di Victoria’s Secret, le supermodelle in passerella – tra cui star della moda del calibro di Naomi Campbell, Adriana Lima, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Gigi Hadid – che sfilavano con reggiseni costosissimi e grandi ali in spalla? Tempi che sembrano oggi lontanissimi e che il documentario ricalca offrendo nuove e inedite prospettive sull’era d’oro del brand.

Secondo le informazioni emerse, la docuserie Victoria’s Secret: Angels and Demons è attesa al debutto entro la fine del 2022. La produzione sarebbe attualmente in corso e la curiosità del pubblico si fa sentire…