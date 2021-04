Victoria De Angelis aveva già fatto breccia nei nostri cuori durante le magnifiche esibizioni dei Maneskin sul palco di Sanremo.

La giovanissima bassista di recente ha condiviso sul suo profilo Instagram degli scatti del suo nuovo look che emana le vibes rock tipiche dei tostissimi anni ’70 da tutti i pori.

Victoria infatti si è mostrata ai suoi fan con un nuovo hair look decisamente super cool e di tendenza: frangia super folta, lunghissima e aggressiva, che arriva fin quasi alle sopracciglia.

Questa frangia così lunga e rock è semplicemente perfetta e super di tendenza per la primavera e per la bella stagione. Inoltre, grazie a quell’aria fresca, dal sapore così retrò e senza tempo, è perfetta per incorniciare i visi sia delle giovanissime che delle donne più adulte.

Victoria de Angeli ama portare la sua super frangia con i capelli acconciati in morbidissime onde super loose, tipo quelle che si ottengono senza utilizzare il calore, magari con l’aiuto della (anche questa ormai super retrò) schiuma/mousse per capelli.

Il risultato del contrasto frangia liscia/ capelli mossi e spettinati è semplicemente pazzesco e super cool e inoltre è anche perfetto per le torride giornate estive che ci aspettano, quando sicuramente nessuna di noi avrà voglia di utilizzare phon e piastra.

Non solo Victoria De Angelis, la frangia piace proprio a tutte

La frangia a tendina super folta però non ha conquistato soltanto il cuore di Victoria De Angelis, sono tantissima infatti le star che i sono convertite alla frangia piena e che non possono proprio più farne a meno.

Taylor Swift

Taylor Swift ad esempio è la regina indiscussa della frangia super folta e biondissima.

Anche la dolce Taylor Swift infatti, proprio come Victoria De Angelis, ama portare la frangia piuttosto lunga con i capelli mossi e super naturali, in modo tale da farla sembrare ancora più folta e di gran classe.

Miley Cyrus

Anche Miley Cyrus si unisce al team delle frange bionde e ribelli. La cantante sfoggia un taglio cortissimo, mosso e spettinato coronato da una frangia folta biondo platino.

Insomma anche per Miley taglio super rock e aggressivo, che si sposa perfettamente con la personalità della celeb d’oltremare.