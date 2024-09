Victoria De Angelis debutta da solista: la reazione di Damiano David non passa inosservata

L’arrivo alla popolarità, il successo internazionale, i premi e i riconoscimenti in tutto il mondo e tanti nuovi progetti: la carriera di Victoria De Angelis, così come quella degli altri membri dei Maneskin, ha letteralmente preso il volo in questi ultimi anni, rendendo di fatto la bassista una vera e propria superstar a livello internazionale.

Talentuosa, fascinosa e vero e proprio sex symbol del mondo della musica, la De Angelis è seguita solo sul suo profilo personale Instagram da più di 4,3 milioni di follower; nel pieno della sua carriera e della sua maturità artistica, non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi.

Sempre più lanciata in nuovi progetti, la bassista ha fatto di recente il suo esordio come solista: data l’occasione, non poteva di certo mancare il commento del frontman dei Maneskin, Damiano David, che sui social ha reagito così...ecco cosa ha fatto il cantante, un gesto che non è passato inosservato.

L’esordio da solista di Victoria De Angelis e la reazione di Damiano David: il nuovo brano della bassista dei Maneskin

L’uscita della nuova canzone di Victoria De Angelis si è subito imposta come notizia principale del web ed il brano ha subito invaso i social; tra tanti commenti e non solo, non poteva rimanere in silenzio di certo lui, Damiano David, uno che conosce benissimo il talento della bassista.

Per sostenere e rendere omaggio alla sua amica e collega, Damiano ha condiviso in una stories di Instagram la nuova canzone di Victoria, con tanto di collegamento diretto su Spotify; sicuramente un bellissimo gesto del frontman dei Maneskin, che tutto il web ha avuto modo di apprezzare. La canzone, come si legge anche dalla storia, si intitola GET UP B*TCH! shake ya ass ed è stato realizzato da Victoria in collaborazione con la popstar brasiliana Anitta.

Il brano racchiude pienamente le personalità energiche ed esplosive delle due artiste, per un ascolto adrenalinico che ha già fatto il pieno di visualizzazioni; solamente su YouTube, al momento, il videoclip della canzone ha ottenuto più di 614mila visualizzazioni in un solo giorno, con il numero destinato ad aumentare a dismisura da qui alle prossime settimane. Un altro successo decisamente dirompente per la De Angelis: e il 2024 non è ancora finito…chissà che, entro la fine dell’anno, non possano arrivare altri progetti per lei.