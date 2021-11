Vic De Angelis, God bless you! Che stile questo shatush...

Vulcanica e super rock, Vic De Angelis ci ha abituati a uno stile unico e sempre impeccabile, anche in fatto di capelli! La bassista dei Maneskin non sbaglia un colpo, che sia un look sbarazzino con super frangia o uno shatush di quelli da capogiro! La sua scelta ci fa impazzire, con un biondo extra glam su una base castana super trendy.

Victoria De Angelis: lo shatush sui capelli castani è super rock!

Se anche voi amate lo shatush, non potete assolutamente perdervi il tocco rock di Victoria De Angelis dei Maneskin, una vera boccata di sana tendenza nel mondo dell’hair beauty!

L’artista sfoggia un look pazzesco e la sua scelta del biondo su un castano morbido e caldo non può che trovarci d’accordo: sexy e penetrante al punto giusto e decisamente al passo coi tempi.

Lo shatush è una particolare tecnica per schiarire i capelli senza toccare le radici, con un effetto luminoso e audace sulle lunghezze e sulle punte. Vic De Angelis non è certo nuova a dettare tendenze, come quando scelse di darci un taglio e sfoggiare un nuovo look con una super frangia lunga e folta, da vera leonessa! Che sia una chioma biondissima o un drastico cambio di colore, dobbiamo ammettere che il risultato sui capelli di Vic non cambia: è pura musica per gli occhi!