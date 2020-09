Victoria Beckham presenta la sua nuova collezione e la sfilata è totalmente virtuale

L’ex Spice Girl, Victoria Beckham, ha lanciato la sua nuova collezione di moda. Per la stagione primaverile 2021, la stilista ha deciso di comporre 20 look ispirati agli anni Settanta.

A causa della pandemia di Coronavirus, la Beckham ha dovuto presentare la collezione su Instagram con degli shoots dell’editoriale e, infatti, gli unici ospiti della sfilata sono stati i membri della sua famiglia.

La famiglia sono i suoi fan numero uno

Le foto pubblicate su Instagram dall’ex Posh Spice mostrano la famiglia Beckham quasi al completo. Infatti, l’unico assente alla sfilata della mamma, è stato il primogenito Brooklyn Beckham che è rimasto nella grande mela con la fidanzata Nicole Peltz. “I miei ospiti preferiti (e unici) per questa stagione. Vi amo tanto!”, scrive la stilista sul post di Instagram. Il marito David, i figli Romeo e Cruz indossano abiti in bianco e nero, mentre la piccola Harper mostra un vestito coloratissimo abbinato a degli anfibi neri. Victoria Beckham, invece, sfoggia l’iconico pantalone scuro a zampa d’elefante con un’elegantissima camicetta bianca.

La collezione di Victoria Beckham

In pieno stile anni Settanta, la collezione della stilista inglese comprende proprio gli amati pantaloni a zampa d’elefante con importanti spacchi sui lati. All’appello non mancano i jeans a vita bassa, un evergreen tornato in tendenza da questo autunno 2020. La Beckam predilige tagli semplici e colori neutri, in perfetta armonia con accessori in oro che valorizzano gli outfit. “Eclettico è una parola che continuo a riportare in questa stagione, racchiude davvero la donna, il suo atteggiamento, la sua nonchalance. Ci sono diverse silhouette, diverse sfaccettature del vestire, cappotti, abiti fluidi, denim e pantaloni allungati. Gli orli sono più lunghi, le vestibilità sono più facili, c’è fluidità e facilità. In realtà, si tratta di un vero e proprio guardaroba. Questa collezione è radicata nella realtà, nella vita, e nel vivere. Ma è un sogno ispirato alla realtà”, le parole di Victoria Beckham durante la presentazione della collezione.