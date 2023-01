Victoria Beckham, il grande dubbio sulla dedica alla nuora...

L’Happy Birthday di Victoria Beckham alla nuora Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham, nasconde forse una mossa mediatica per mettere a tacere gli insistenti rumors sulla frattura familiare? Il grande dubbio si insinua dopo il post pubblicato dalla ex Spice Girl in cui augura una “bella giornata” all’attrice che ha rapito il cuore del suo amato figlio e che, secondo i tabloid, sarebbe in piena rotta di collisione con lei (certo non nuova a gesti che preannunciano una tempesta).

La dedica di Victoria Beckham a Nicola Peltz non convince tutti

Foto Instagram | @victoriabeckham

Dietro il post di auguri per il compleanno su Instagram da parte di Victoria Beckham per la nuora Nicola Peltz si nasconde un bivio che morde le cronache rosa delle ultime settimane. Pochi giorni fa, la “suocera più famosa” del gossip britannico (dopo Lady Diana) si è lasciata andare a una dedica a Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham, che potrebbe sancire una pace restaurata in famiglia.

Ma è davvero così o si tratta di una mera mossa mediatica, di un “diversivo” per distrarre la stampa e allentare le attenzioni dell’opinione pubblica sugli affari velenosissimi di casa? Non è dato saperlo con certezza, ma la foto condivisa da Victoria Beckham non è certo recente. Sintomo che forse non si sono riviste e che, probabilmente, non ci sono scatti freschi che le ritraggano felici insieme, pronti da servire al pubblico.

Stando ai rumors, tra i Beckham e la nuora non correrebbe buon sangue. Si parla di una vera e propria faida intestina esplosa già prima delle nozze di Nicola Peltz e Brooklyn. Le tensioni sarebbero sorte anzitutto sull’abito della sposa, il “Valentino” della discordia scelto dall’attrice al posto di un abito realizzato dall’atelier di Victoria Beckahm. Una decisione che la suocera avrebbe vissuto come un affronto e su cui le due si sarebbero scontrate duramente, al punto da arrivare alla rottura.

Non solo: Nicola Peltz non avrebbe coinvolto la suocera in nessuna delle fasi dei preparativi per il matrimonio, cosa che avrebbe irritato la moglie di David Beckham fino a farla infuriare. Ora, dopo mesi di indiscrezioni e voci di corridoio sulla lite ormai prossima alla chiusura totale del rapporto, Victoria Beckham avrebbe lanciato un segno di distensione, ma senza convincere tutti: in molti, sui social, la accusano di essere “falsa”. “Il messaggio di compleanno più arido che ci sia mai stato“, scrive un utente seguito da decine di like…