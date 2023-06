Viaggiare da sole: la nuova moda delle over 65

Sono sempre di più le donne over 65 che decidono di viaggiare da sole. Studi recenti hanno rivelato qual è il paese considerato il più sicuro per questo tipo di avventura.

Secondo i dati di un sondaggio condotto da Norwegian Cruise Line, sembra che i viaggi in solitaria siano tra le tendenze emergenti del 2023. Più di un terzo dei viaggiatori (il 37%) preferisce partire da solo, mentre 3 persone su 10 hanno dichiarato di aver già prenotato una vacanza individuale per quest’estate. La scelta di viaggiare senza compagnia sta diventando sempre più popolare, evidenziando un desiderio crescente di avventure personali e di libertà nell’esplorazione del mondo.

Nell’ambito di questa tendenza in crescita, è la popolazione femminile a giocare un ruolo di primo piano. Secondo Booking, le donne di mezza età costituiscono la maggioranza dei viaggiatori solitari: nel periodo 2021-2022, il 40% delle donne tra i 55 e i 64 anni ha scelto di viaggiare da sola.

Perché scegliere di viaggiare da sola?

I benefici del viaggiare da sole sono molteplici, e non è un caso che questo fenomeno stia interessando principalmente la fascia demografica di età superiore ai 65 anni, spesso chiamate anche “Senior Solo Traveller”. Sempre più donne di mezza età sentono il bisogno di dedicare del tempo a se stesse, al loro benessere fisico e mentale. Un sondaggio condotto da Solo Traveller World nel 2021, infatti, ha rivelato che la maggior parte delle donne intervistate ha scelto di viaggiare da sola perché desiderava sentirsi libera e indipendente.

Grazie alla diffusione dello smart working, sempre più individui hanno la possibilità di conciliare la propria attività lavorativa con la passione per i viaggi. L’avvento di queste nuove modalità di lavoro ha reso più pratico e accessibile l’assentarsi per lunghi periodi dall’ufficio, aprendo così nuove opportunità per coloro che desiderano intraprendere avventure in solitaria.

Qual è il paese più sicuro per una donna che viaggia da sola?

Secondo BBC Travel, per il 2023 ci sono tre principali destinazioni consigliate alle donne che desiderano intraprendere un viaggio da sole. Al primo posto della lista troviamo la Slovenia, nel cuore dell’Europa centrale. Questo paese, con i suoi incantevoli boschi verdi e la sua popolarità tra i turisti durante l’inverno, ha fatto grandi progressi nella percezione della sicurezza per le donne.

Anche Giappone e Norvegia rimangono in cima alla classifica. Il Giappone, uno dei paesi più sicuri al mondo, nel corso degli anni ha sviluppato una cultura del viaggio che tiene conto delle esigenze del pubblico femminile, con carrozze dei treni e sistemazioni riservate alle donne. La Norvegia, oltre ad essere un paese molto sicuro e tranquillo, ha dimostrato inoltre di essere un luogo accogliente per tutti i tipi di viaggiatori, compresa la comunità LGBTQ+.