Viaggi di breve durata in USA: 6 consigli

Anche se di breve durata, un viaggio va sempre programmato per far fronte agli imprevisti. Di seguito troverete alcuni consigli per prepararvi a viaggi di breve durata in USA.

Pianifica in anticipo: pianificare il viaggio in anticipo ti aiuterà a risparmiare tempo, denaro e stress. Ricerca i luoghi che desideri visitare e prenota il tuo alloggio, i voli e i mezzi di trasporto con anticipo per evitare problemi dell’ultimo minuto. Porta con te un’assicurazione viaggio: è importante avere un’assicurazione viaggio quando si viaggia negli Stati Uniti per coprire eventuali spese mediche o di emergenza. Europ Assistance offre un’assicurazione viaggio per italiani che copre queste eventualità. Pianifica il tuo itinerario: pianifica il tuo itinerario in modo che tu possa visitare i luoghi che desideri vedere senza dover affrettarti. Fai attenzione ai tempi di percorrenza tra le diverse destinazioni per evitare di perdere tempo prezioso. Fai attenzione ai costi: gli Stati Uniti possono essere costosi, quindi fai attenzione alle spese. Scegli opzioni di alloggio convenienti, ad esempio ostelli o hotel economici, e cerca di risparmiare sui pasti optando per ristoranti a basso costo o cucinando da solo. Sii consapevole della cultura: gli Stati Uniti hanno una cultura diversa rispetto all’Italia, quindi sii rispettoso delle differenze culturali. Ad esempio, fai attenzione alle leggi locali, alle norme di comportamento e al modo in cui le persone si vestono. Non dimenticare un’assicurazione sanitaria in usa per italiani per viaggi di breve durata (minori di 60 giorni). Europ Assistance è una buona opzione per chiunque viaggi negli Stati Uniti e desideri coprire eventuali spese mediche o di emergenza. L’assicurazione offre una copertura completa per i costi di assistenza sanitaria, i trasferimenti di emergenza e l’assistenza multilingue. Inoltre, Europ Assistance offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi puoi stare tranquillo sapendo che sei coperto in caso di emergenza.

Trasferirsi negli USA: perché pensare a questa soluzione?

Negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato a considerare l’idea di trasferirsi negli Stati Uniti. Si tratta in realtà di una decisione che fa parte del nostro DNA, considerate le ondate di migranti che nel secolo scorso hanno fatto rotta verso l’America. E ancora oggi i motivi sono più o meno gli stessi: si parte per inseguire il sogno della tranquillità economica, per trovare lavoro, per guadagnare di più, e per assicurare ai figli una qualità di vita e di istruzione che in Italia non abbiamo. Vediamo di approfondire per quali ragioni i cittadini tricolori, oggi più che mai, stanno valutando questa opportunità.

Opportunità di lavoro

Gli Stati Uniti sono noti per essere un paese stracolmo di opportunità di lavoro. Il mercato è dinamico e in costante evoluzione, il che significa che è possibile trovare un impiego in molti settori, dalle nuove tecnologie all’industria manifatturiera, passando per il comparto sanitario. Inoltre, negli USA gli stipendi sono ben al di sopra delle medie italiane, e lì operano alcune delle aziende più influenti al mondo, da Google ad Amazon, passando per Microsoft. Infine, gli Stati Uniti premiano in particolar modo chi possiede delle competenze verticali o specialistiche in un determinato settore.

Sistema universitario di alto livello

Gli Stati Uniti hanno uno dei migliori sistemi universitari al mondo, ed è una verità universalmente riconosciuta. I college americani, non a caso, attirano studenti da ogni parte del pianeta, e possono vantare alcuni dei docenti più preparati in assoluto. In sintesi, i giovani hanno la possibilità di acquisire una formazione di altissimo livello, ed è un vantaggio che stuzzica sia le famiglie, sia i ragazzi a caccia di opportunità e di indipendenza. Infine, gli USA mettono a disposizione un sistema di borse di studio molto conveniente, e basato sulla meritocrazia.

Qualità della vita

La qualità della vita negli Stati Uniti è molto alta, anche se ovviamente qui la forbice tra ricchezza e povertà è particolarmente ampia. Negli USA, comunque, si vive più che bene anche se non si è in grado di guadagnare cifre astronomiche. Di contro, bisogna sempre ricordarsi che la sanità in America è davvero cara.

Diversità culturale

Negli Stati Uniti, la diversità culturale è un fattore prominente. Il paese è un vero e proprio calderone, all’interno del quale si mescolano culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Questo significa che si incontreranno persone di diverse origini e culture, ed è un vantaggio, per due motivi: consente di arricchirsi e al tempo stesso di abbattere i pregiudizi che si hanno nei confronti delle altre etnie. Inoltre, ci sono tantissimi festival e fiere che esaltano le tradizioni degli altri paesi, come nel caso di quelle messicane e asiatiche. Ovviamente questo si ripercuote anche sulla ricchezza della gastronomia USA.