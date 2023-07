Vetri, specchi e fornelli: lo sgrassatore ecologico da fare in casa, efficace e naturale

Per pulire casa a fondo ci affidiamo sempre ad una serie di detergenti. E se ce ne fosse uno ecologico e fai da te per sgrassare vetri, specchi e fornelli?

Pulire casa non è certo un divertimento, eppure non possiamo sottrarci. Tutti sappiamo che si spende una piccola fortuna per i tanti detergenti che occorrono, specifici per ogni zona o superficie. Eppure, come spesso capita, usando dei semplici ingredienti naturali è possibile risparmiare una fortuna e igienizzare in modo efficace. È il caso dello sgrassatore fai da te: ecologico, naturale, portentoso e adatto a vetri, specchi e fornelli. Un solo prodotto che farà brillare ogni angolo!

Queste particolari superfici sono le più complicate da pulire. Pensiamo ai classici aloni dei vetri, che persistono nonostante il nostro duro lavoro, o anche al grasso e alle incrostazioni dei fornelli, che non vogliono proprio saperne di sparire. Questa miscela casalinga ci sorprenderà per la sua efficacia.

Sgrassatore ecologico fatto in casa: un solo prodotto naturale per fornelli, vetri e specchi

Ingredienti di uso comune, che tutti abbiamo in casa e conosciamo alla perfezione. Solo di questo avremo bisogno per preparare il nostro sgrassatore ecologico, perfetto per ogni superficie. Potremo utilizzarlo perfino per lavare i pavimenti e il risultato non ci deluderà.

Gli ingredienti necessari sono:

1 litro di acqua;

1 tazza di aceto bianco;

1 cucchiaio di bicarbonato;

1 cucchiaino di sapone per piatti;

Gocce di un olio essenziale a nostro gusto.

Per prima cosa scaldiamo l’acqua in un tegame e quando sarà abbastanza calda riversiamola all’interno di uno spruzzino o comunque di un vaporizzatore. Uniamo l’aceto e poi il bicarbonato, sigilliamo e scuotiamo per bene, così da amalgamare tutti gli ingredienti.

Lasciamo dunque che la miscela si intiepidisca appena e procediamo ad accorpare il sapone per piatti e le gocce dell’olio essenziale che preferiamo. Trattandosi di un detergente, l’ideale sarebbe limone o menta, ma anche lavanda. Di nuovo andiamo a sigillare lo spruzzino e scuotiamo per bene.

Il nostro sgrassatore è pronto all’uso. Basta vaporizzare una generosa quantità sulla superficie interessata e lasciar agire per circa una decina di minuti. Un colpo di spugna e poi un risciacquo con un canovaccio pulito e umido e il risultato ci lascerà a bocca aperta. Si può conservare per circa una settimana in un luogo fresco e asciutto, come il classico mobile dei detersivi o anche nella dispensa. Economico e infallibile, assolutamente da provare!