Vetri delle finestre splendenti grazie alla paletta per raccogliere la mondezza: il risultato è strabiliante

Pulire i vetri non è affatto facile, gli aloni restano sempre anche con prodotti specifici, quindi vale la pena usare un piccolo trucco.

Se in inverno ci sono piogge continue e pulire continuamente è difficile perché le superfici si sporcano, in estate la situazione non è da meno perché con il sole forte i vetri tendono ad essere molto sporchi a causa di polvere e inquinamento che lasciano depositivi notevoli sulla superficie che talvolta non vanno via nemmeno dopo la pulizia con spray e carta assorbente.

Per evitare una fatica inutile e continua, data dagli agenti atmosferici che ovviamente ogni giorno colpiscono le parti esterne del vetro, esiste un trucco da attuare in pochi secondi per vetri brillanti e perfetti, come appena puliti.

Vetri delle finestre perfetti: il trucco fai da te

Ci sono due linee guida da seguire, una riguarda il tipo di prodotto da utilizzare, l’altra invece lo strumento utile. Per quanto concerne il prodotto è meglio non impiegare i classici sistemi di pulizia, per quanto eccellenti hanno un risultato a breve termine, con la prima polvere la situazione peggiora subito. In alternativa è possibile adottare un trucco della nonna adoperando due validi alleati ovvero acqua e ammorbidente. In alternativa anche il sapone di Marsiglia è una buona idea. In un barattolo grande bisogna mescolare 750 ml di acqua e mezzo tappo di detersivo a proprio piacere.

Mescolare bene tutto e poi riporre all’interno di uno spruzzino, va bene sia quello in plastica per l’acqua che un vecchio spruzzino del detersivo vuoto. Versare tutto il contenuto all’interno così da avere sempre il prodotto pronto. Spruzzare su tutta la superficie all’occorrenza, in modo generoso, coprendo ogni angolo. Quindi agire direttamente con la paletta che si utilizza per raccogliere la polvere e lo sporco in modo manuale, quella di piccole dimensioni. Infatti la parte finale della stessa è dotata di un gommino che permette di lavare i vetri in modo perfetto e senza aloni.

Tracciare delle linee andando a coprire tutto il vetro, successivamente con un panno bagnato senza detersivo ripercorrere tutta l’area. Il risultato sarà perfetto per due motivi: grazie al gommino si otterrà una pulizia ottima andando a rimuovere lo sporco più ostinato in seguito all’attrito con il vetro, con il panno umido si elimineranno i residui di acqua e detersivo. Il vero punto a favore però è proprio quella preparazione perché creerà sul vetro una sorta di barriera scivolosa, anche se non si vede dall’esterno, servirà a non far aderire lo sporco successivamente e il vetro resterà pulito a lungo.