Una rondine non fa primavera, ma un vestito con stampa a fiori decisamente sì! Quando la bella stagione si avvicina, il sole inizia a riscaldarci con il suo tepore e i primi germogli si affacciano sui rami degli alberi, allora è tempo di aprire il nostro guardaroba per sfoggiare un abito floreale. Lo sa bene la nostra Elettra Lamborghini che, nel suo ultimo scatto su Instagram, appare avvolta da uno splendido abito a fiori, illuminata da un raggio dorato di sole che si rinfrange sulle ciocche castane.

La stampa floreale di Elettra Lamborghini fa tendenza!

Giocata su diverse sfumature di rosa, con qualche incursione di fogliame verde, la stampa floreale di Elettra Lamborghini ci riporta almeno con le mente all’immagine di un campo primaverile in fiore. I colori sono accesi e il motivo floreale è ben definito, ma l’effetto è delicatissimo, come soltanto le stampe a fiori sanno fare!

Tendenza stampe floreali: l’abito rosso corallo che ci sognare l’estate!

Addio a leggings e tute da ginnastica, amici e compagne delle nostre giornate in smartworking, oggi voliamo in estate con le sue stampe floreali, vivaci e gioiose, di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Creata per rendere speciale ogni momento, la stampa floreale offre una gamma infinita di colori e motivi, che ci aiutano non solo a rinnovare il nostro guardaroba stagionale, ma persino a migliorare il nostro umore.

Foto My Theresa

Femminile ed estivo, il summer dress Lea firmato RHODE è confezionato in fresco cotone rosso corallo per energizzare qualsiasi look. Sorretto da spalline sottili, cinto in vita e animato da una vivace fantasia floreale, farà faville in città come al mare con sandali flat e borsa intrecciata.

Abito con stampa a fiori: il look perfetto per la primavera 2021!

Ci sono poi fioriture più audaci che si contrappongono a tavolozze contrastanti per un effetto sorprendente, così come petali sparsi che si arrampicano dalle gonne alle scollature a corolla.

Foto Twinset

Quello che ci propone Twinset è un abito in georgette a stampa floreale con gonna arricciata ampia e taglio in vita rifinito da volant. Protagonista della primavera 2021, l’abito in georgette a stampa floreale ha una silhouette ricercata, grazie al collo a corolla e alla gonna arricciata tagliata in vita. Fresco e leggero, ma, se abbinato a tacchi alti, si trasforma in un perfetto look speciale da sera!