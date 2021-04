Elettra Lamborghini è sicuramente un’icona di style della sua generazione. I suoi look, aggressive e di tendenza, rispecchiano sempre il suo stile sbarazzino e fresco. In particolare, molti sono rimasti colpiti dal bellissimo abito monospalla indossato dalla cantante durante il sesto appuntamento dell’Isola dei Famosi.

Se Tommaso Zorzi, suo partner come opinionista nel programma televisivo condotto da Ilary Blasi, ha scelto un abito giallo firmato Versace, Elettra Lamborghini ha scelto invece un bellissimo, e aderentissimo, abito rosso fiammante monospalla firmato Givenchy.

Aderente e sensuale, quest’abito della maison francese ha un prezzo da capogiro: 1.390 euro. Un classico capo al ginocchio, reso particolare dal dettaglio monospalla e impreziosito da una catena d’oro sulla spallina.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, Elettra Lamborghini ha scelto un paio di sandali dorati, questa volta di un brand che propone prezzi decisamente più contenuti: Primadonna. L’outfit scelto dalla cantante e noto volto televisivo è stato decisamente apprezzato dai suoi fan, che l’hanno riempita di like e complimenti sotto alla foto postata sul suo profilo Instagram.

Abiti monospalla, per copiare il look di Elettra Lamborghini

Fortunatamente, in commercio è possibile trovare molti abiti monospalla decisamente più economici del bellissimo modello proposto da Givenchy. Ecco quelli che abbiamo selezionato per voi.

Zibi London, abitino monospalla con rouches

Questo capo di Zibi London, disponibile su Asos, a differenze del modello indossato da Elettra Lamborghini è un monospalla con manica lunga e rouches sul lato, che possono essere allungate o accorciate grazie ad un pratico laccetto.

Foto Asos | Zibi London – Vestitino monospalla con ruches

Majestic Filatures, vestito monospalla assimetrico molto simile a quello indossato da Elettra Lamborghini

Questo capo si avvina molto, per la forma, a quello indossato da Elettra Lamborghini. L’abito di Majestic Filatures, disponibile su Farfetch, è realizzato con un design elasticizzato e leggero e, come quello della cantante, è lungo fino al ginocchio. Perfetto da indossare, come in foto, abbinato ad un paio di sneakers e ad una micro bag super colorata.

Foto Farfetch | Majestic Filatures Vestito monospalla asimmetrico

Intrend, abito monospalla in jersey

Per tutte coloro che adorano gli abiti lunghissimo, quello proposto da InTrend è semplicemente perfetto. Questo abito monospalla in jersey crepe, dalla linea morbida, ha l’elastico in vita e spacchi laterali sul fondo. Perfetto da indossare anche in primavera con sneakers o scarpe più eleganti.