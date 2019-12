Vestiti per Capodanno: 10 idee per salutare il 2020

Durante il periodo delle feste siamo particolarmente ispirate in tema di vestiti per Capodanno. Non passerai il solito San Silvestro dal momento che il 31 dicembre chiuderà una decade, quindi è giusto festeggiarlo a dovere. Ora è il momento di esagerare, è l’occasione perfetta per sperimentare e indossare finalmente i vestiti che hai sempre voluto ma che non hai mai avuto l’occasione giusta per sfoggiarli.

Glitter, paillettes, colori scintillanti e ricchi di sfumature sono al centro dell’ultima notte dell’anno, ma abbiamo trovato il modo di renderti la persona col miglior vestito della stanza sfruttando questi colori. Entra nel nuovo decennio con queste dieci idee per il vestito di Capodanno.

Eleganza senza tempo

L’abito rosso non passa mai di moda, ecco perché optare per questo colore non è mai una mossa azzardata. Per una cena romantica è l’ideale.

Se vuoi stupire con dettagli particolari senza rinunciare alla semplicità, questo abito firmato Soallure è semplicemente meraviglioso, con la gonna in tulle a balze e un top monospalla. Da vera principessa delle feste!

Un po’ più corto del precedente, ma non per questo meno elegante! Il tulle è uno dei grandi must di queste feste. Con questo abito in tulle rosso, disponibile anche nella sua versione nera, non passerai certamente inosservata.

Un perfetto vestito per capodanno, intramontabile e tremendamente elegante. L’abito lungo in lurex ti farà brillare come una stella. Se non sai cosa indossare a Capodanno, probabilmente questo abito è la risposta che stavi cercando.

La notte di San Silvestro non ha regole, non esistono soltanto alternative rosse o nere. Basta che ci siano scintillii ed è tutto perfetto! Ecco che questo abito color cipria con sfumature perlate rientra nella lista dei 10 vestiti per Capodanno da tenere sott’occhio. Lo spacco vertiginoso ti farà amare ancora di più questo capo!

Vestiti per Capodanno con paillettes

Se vuoi brillare come la stella più luminosa del cielo abbonda con le paillettes: l’outfit giusto per capodanno è fatto di punti luce! Puoi abbandonare la tua paura di assomigliare a una palla da discoteca, perché la notte di San Silvestro è l’occasione in cui questo è l’obiettivo, ed ecco come puoi farlo in modo elegante e raffinato. La tuta blazer in paillettes è elegante e fa molto Capodanno.

Se i tuoi gusti sono rock, questo vestitino in paillettes stile anni ’90 è proprio quello che stavi cercando. Perfetto sia col tacco ma anche con uno scarponcino basso.

Sofisticato e magnifico, questo abito in paillettes richiama il Capodanno. Con uno scollo profondo e le maniche a sbuffo, cade elegantemente fino alle caviglie. Noi ce ne siamo già innamorate, e voi?

Se il nero non è il colore che ti rispecchia e ami le nuance accese e stravaganti, potresti optare per il fucsia. Leggero e sbarazzino, è simile alla versione nera precedente, ma rimane un po’ più corto e meno aderente.

Per un’anima techno-soul, spalline vistose e look aggressive. Non puoi non sceglierlo per una serata in discoteca! Questo è uno dei vestiti per Capodanno che scatenano la diva che c’è in te, dopotutto è la notte più luminosa dell’anno!