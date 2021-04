I gambaletti sono accessori che uniscono praticità e comfort in un unico prodotto. Iconici e senza tempo, godono di un’enorme popolarità per la loro versatilità, che li rende capi facilmente abbinabili a qualsiasi tipologia di outfit.

I gambaletti da donna, infatti, si indossano sia sotto i pantaloni sia sotto le gonne; hanno l’utilità delle calze lunghe, ma sono corte quanto basta, e garantiscono abbinamenti che la moda internazionale ha rivoluzionato nel corso degli anni.

Gambaletti: la scelta glamour che dona a tutte

La particolarità che ha reso i gambaletti da donna un accessorio di stile extra glamour è l’effetto che donano alle gambe. Oggi è infatti possibile valorizzare il proprio look sia con i gambaletti coprenti – modelli nati per aderire perfettamente alle curve delle gambe, ma amatissimi dalle consumatrici poiché lasciano le ginocchia scoperte – sia con i gambaletti velati: articoli ricercatissimi ed extra glamour che donano alle gambe, soprattutto nelle nuance più scure, quel pizzico di mistero che valorizza anche le mise più sobrie.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che oggi i gambaletti garantiscono un’ottima vestibilità e un effetto seconda pelle. È il caso dei gambaletti elastici proposti da Hélène Oui, che basa la sua produzione sulla scelta di filati di qualità e su processi produttivi Made in Italy.

Questo rende i gambaletti Hélène Oui comodi e chic al tempo stesso e capaci di trasmettere un grado di eleganza singolare e irresistibile. Non è un caso, infatti, se oggi i gambaletti siano l’indumento preferito della maggior parte delle fashion addicted e se nel tempo abbiano conquistato anche chi, fino a poco tempo fa, preferiva sfoggiare gambe nude.

Gambaletti da donna nei nuovi diktat della moda

Naturalmente, sempre più spesso i gambaletti sono indossati per questioni di praticità. Sono semplici da portare, soprattutto quando si passa molto tempo fuori casa, e sono ideali da infilare al volo per evitare l’effetto gambe nude, senza contare che garantiscono una tenuta perfetta sia sul lavoro sia nel tempo libero.

Inoltre, in aderenza ai più recenti mood della moda, che ne fanno un accessorio da passerella, i gambaletti sono capi che possono essere indossati a tutte le età.

Per questo, di recente sono natigambaletti particolari, che si adattano a qualsiasi look e permettono di vestire glamour in ogni occasione. È il caso dei gambaletti colorati, che nel guardaroba delle più giovani trovano posto accanto ai già gettonatissimi gambaletti color carne per ravvivare le gambe con le più diverse palette cromatiche: una svolta innovativa, che si affianca al più tradizionale stile minimal e che, se abbinata con criterio, può diventare un’ottima arma di seduzione.

Gambaletti classici: comfort ed eleganza al tempo stesso

Vale la pena sottolineare che, in fatto di intimo da donna, i gambaletti basic si confermano in cima alle tendenze. Hanno colori facilmente abbinabili e si accostano a tutti gli stili, aiutando a ottenere un look in cui eleganza e sex appeal vanno di pari passo. Inoltre, possono essere indossati di giorno e di sera, nelle mezze stagioni e negli inverni più freddi, con sneakers, stivali o décolleté e senza alcun vincolo di sorta.

Naturalmente, accanto a una versatilità in linea con i principali diktat del bon ton, i gambaletti mostrano sempre un lato extra comfort: grazie a filati morbidi e vellutati, aderiscono alle gambe senza stringere, assicurando un grado di compressione ottimale anche nei punti più critici. Inoltre, i gambaletti di ultima generazione, come ad esempio quelli di Hélène Oui, hanno elastici soffici e anti stress, che mantengono la calza ben salda sotto il ginocchio, senza segnare la gamba.

Ma a farne un accessorio per vestire glamour anche nel quotidiano, senza rinunciare alla praticità, è la resistenza: le produzioni più eccellenti fanno dei gambaletti elastici dei prodotti di lunga durata, che proteggono piedi e polpacci senza sfilarsi né forarsi.

Un vantaggio non indifferente per chi vuole essere chic basando il proprio look sui praticissimi gambaletti e, al tempo stesso, non vuole correre il rischio di fare i conti con antiestetiche smagliature.