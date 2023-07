Vesciche ai piedi, non commettere questi errori: peggiorano la situazione

Le vesciche ai piedi sono un fastidio comune e doloroso anche se banale. Alcune cose possono di gran lunga peggiorare la situazione.

Capita, per scarpe errate, camminate eccessive, calore e sudore, che si generino le vesciche ai piedi. Queste causano dolore e anche un certo fastidio nella zona, tuttavia non è sempre facile evitarle.

Quando compaiono sono difficili da debellare, certo ci sono i cerottini appositi ma questi non sempre riescono a risolvere il problema, soprattutto quando la bolla ormai è molto grande.

Vesciche ai piedi: come eliminarle facilmente

La vescica rischia non solo di scoppiare e quindi di lasciare la pelle scoperta, rendendo la zona molto dolorante ma anche di generare una pesante infezione che va ad intaccare tutta la zona circostante. Se la vescica è piccola quindi al di sotto dei 5 centimetri, basta solo mettere un cerotto, di quello classico oppure meglio ancora di quelli medicati appositamente e attendere.

In un paio di giorni andrà via da sola ma se si sceglie un cerotto normale è opportuno disinfettarla comunque. Se invece la vescica è più grande e fa male si può fare un piccolo forellino dopo aver sterilizzato la zona, solo se si ha uno strumento apposito a disposizione. Quindi andare nuovamente a disinfettare e coprire con una garza. Il liquido uscirà e al di sotto della pelle staccata si genererà quella nuova. A questo punto sarà possibile quindi procedere andando a staccare la pelle morta dopo almeno tre giorni. La zona sarà perfettamente guarita.

Per prevenire il problema, soprattutto d’estate o quando fa molto caldo, bisogna fare attenzione al tipo di calzature indossate. Quindi niente scarpe molto scomode o che non lasciano traspirare la pelle, sono sempre da preferire quelle che permettono una corretta areazione del derma. Niente calzini troppo spessi e poco traspiranti, quando possibile indossare scarpe aperte e far traspirre la pelle senza occluderla troppo.

Lavare accuratamente i piedi con acqua tipieda, permettono così una migliore circolazione, avere cura di asciugare bene la superficie e stendere una crema rigenerante. Chi soffre in modo specifico con i piedi può valutare anche l’uso di polveri preventive che aiutano a ridurre molto l’attrito con le scarpe, quando non si può fare altrimenti. Se poi avete acquistato scarpe nuove che sono scomode o strette in un punto, andate a usare un cerotto su quella parte prima che si formi la vescica, in questo modo sicuramente sarà più facile preveniore il problema.