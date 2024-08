Veronica Peparini, quello che non avremmo mai voluto sentire: tutti senza parole

La convivenza tra utenti web sui social network comincia ad essere difficile da gestire e soprattutto da sopportare. Eseguendo una rapida ricerca in rete, emerge chiaramente come i commenti lasciati sui post condivisi dai vip stiano diventando progressivamente più crudeli ed oggettivamente insensibili. Alcune critiche sono legittime – come le riflessioni inerenti all’esposizione ed esaltazione del lusso – altre invece lo sono un po’ meno, soprattutto se si riferiscono all’aspetto fisico della vittima del giorno caduta nel mirino della gogna mediatica.

Veronica Peparini, ad esempio, ormai subisce di continuo critiche per qualsiasi suo movimento. L’indignazione è stata generata dalla sua relazione con Andreas Muller, di venticinque anni più giovane, ed ha poi raggiunto l’apice con l’annuncio della gravidanza e la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra. Lo stesso partner della coreografa si vide costretto ad intervenire, poiché persino le sue figlie divennero oggetto degli sbeffeggiamenti degli haters. Nonostante in merito a questo i followers si siano – almeno in parte – placati, gli stessi non hanno mai abbandonato il tentativo di mortificazione pubblica di Veronica Peparini.

Veronica Peparini tra le “vittime” del web

Tutti rivendicano di vivere in una democrazia e di avere quindi il diritto di agire ed esprimersi liberamente. Questo, fino quando qualcuno non compie un’azione distinguendosi dalla massa. A quel punto gli haters bombardano i post pubblici, trasformando la sopravvivenza sui social una missione impossibile. Il “crimine” di Veronica Peparini è stato quello di scegliere un compagno di vita molto più giovane di lei. Qualcosa che i suoi followers, a quanto pare, non riescono ancora a concepire. Ed ora, oltre alle critiche morali, la coach deve anche affrontare l’immancabile body shaming.

Attualmente la coreografa si trova al mare insieme alla famiglia. Ha quindi condiviso qualche scatto in costume, mostrando al web il fisico scolpito. In molti si sono congratulati per la forma fisica perfetta, qualcun altro invece ha colto l’occasione per esprimere dissenso. “Ma da quando ha il seno così grande?” – ha scritto un utente; “Sbaglio o anche lei è passata al chirurgo?” – riflette una follower; “Vedo che il seno è lievitato! 24h di lievitazione dal chirurgo?” – parole, queste, che ne seguono molte altre simili.

Tutti individui che dimenticano che Veronica Peparini ha da poco concepito due gemelle e che probabilmente l’aumento del seno deriva dall’allattamento. Insomma, l’aria viziata che si respira sulle piattaforme web comincia ad essere irrespirabile. Per gli utenti sembra più semplice scegliere di diffondere brutte parole, piuttosto che sostegno.