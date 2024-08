Venezia 81, l’apparizione da diva di Nicole Kidman sul red carpet

Nicole Kidman è stata la protagonista indiscussa sul red carpet del terzo giorno della Mostra del Cinema di Venezia. Il look. L’attrice ha incantato il pubblico internazionale e nostrano, sfilando sul tappeto rosso come grande personalità. Impeccabile ed elegante, per l’occasione ha scelto un abito meraviglioso. L’attrice australiana si trova a Venezia per presentare il film Babygirl e per l’occasione ha scelto un look che ha lasciato tutti senza fiato. L’opera cinematografica è un thriller erotico nel quale Nicole Kidman interpreta una manager che intraprende una storia d’amore con uno stagista. L’attrice ha rivelato di aver accettato solo perché la regista, Halina Reijn è una donna e che per lei girare determinate scene è stata una vera e propria sfida. …

