Venezia 81, da Angelina Jolie a Nicole Kidman: le star sul red carpet

Venezia 81 è ufficialmente l’edizione della Mostra del Cinema di Venezia più internazionale di sempre. I look sul red carpet. Le star di Hollywood dettano le regole dello stile sul tappeto rosso, all’insegna dell’eleganza e della stravaganza. Dalle pellicce (eco) ad agosto, passando per le piume fino ai look anni Sessanta, ce n’è davvero per tutti i gusti. E non è finita: oggi è il giorno di Nicole Kidman e il momento del red carpet non è ancora arrivato. Nei primi tre giorni del Festival del Cinema di Venezia, tantissime star internazionali e nostrane sono sbarcate al Lido per presentare i loro film. Una dopo l’altra, hanno parlato dei loro ruoli e delle loro opere. Ma si sa, la kermesse non …