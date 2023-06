Valorizzare le lentiggini con il make-up: parti dal fondotinta giusto

Sono tornate di moda e piacciono più che mai: stiamo parlando delle lentiggini. Per valorizzarle col makeup inizia col fondotinta

Spruzzi di colore sul viso, ma anche sul collo, il petto o la schiena. Le lentiggini sono tornate di moda e fanno impazzire tutti, tanto che alcune di noi arrivano a “disegnarle” appositamente. Si tratta di un vezzo da sempre ricco di fascino che aggiunge un tocco di brio e luminosità al nostro aspetto.

Per metterle in risalto con il makeup occorre iniziare dalla scelta del fondotinta. In genere, usiamo questo prodotto per “coprire” i difetti, come macchie e brufoli, ma nel caso delle lentiggini ciò che vogliamo non è farle sparire, ma esaltarne la bellezza. Riuscirci è possibile facendo attenzione a come ci trucchiamo.

Come valorizzarle lentiggini: il makeup giusto inizia col fondotinta

Abbiamo detto che la funzione del fondotinta è quella di coprire e omogenizzare l’incarnato. Nel nostro caso, però, non vogliamo nascondere le lentiggini. Occorre dunque sceglierne uno dalla texture molto sottile e poco coprente. L’ideale sarebbe preferire una bbcream che metta in risalto l’incarnato senza appesantirlo e senza effetto “maschera”.

Sfruttiamo invece il correttore per macchie e brufoli, applicandolo solo nei punti in cui occorre e assicurandoci di stenderlo bene così che risulti naturale. Una volta che la base è pronta, possiamo andare a mettere in risalto le lentiggini, ecco come.

Per prima cosa usiamo un illuminante sulla zona degli zigomi, ma anche sulla punta del naso e sull’arco di cupido delle labbra. Non esageriamo, ma serviamocene nelle aree in cui le lentiggini si concentrano e vogliamo che saltino all’occhio. Il cosmetico ci aiuterà ad ottenere un effetto shine davvero superlativo.

Usiamo una terra poco più scura del nostro incarnato per accentuare le zona degli zigomi. Bisognerà applicarla anche sulla punta del mento e sull’attaccatura dei capelli. In questo modo andremo a definire il viso. Infine, serviamoci del blush per realizzare un leggero colorito sulle guance. Assicuriamoci che il colore si sposi e sia complementare a quello delle lentiggini, così da ottenere un effetto “continuità” sul viso che addolcirà i lineamenti.

Il makeup è pronto, non resta che scegliete come truccare gli occhi e le labbra. Il nostro consiglio è quello di usare una tinta chiara o comunque luminosa sulle labbra e un mascara intenso, strong, per rendere lo sguardo profondo. Il contrasto con la vivacità data dalle lentiggini sarà strepitoso.