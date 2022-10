Valentina Ferragni: è single o no? Che succede con Luca Vezil?

Le voci di una presunta rottura tra Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil non smettono di insinuarsi tra le pieghe del gossip. Davvero la sorella di Chiara Ferragni è single? Proviamo a fare chiarezza su una delle coppie più osservate delle cronache rosa nostrane…

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati?

La domanda è delle più spinose per il gossip e per i fan del clan Ferragni: Valentina, sorella della celebre fashion blogger che recentemente ha svelato di aver scoperto un tumore, secondo alcuni vivrebbe ormai lontana dal fidanzato Luca Vezil e tra loro spirerebbero venti di rottura.

Come stanno le cose? Al netto delle vacanze estive trascorse separati, per impegni di lavoro di entrambi, pare che la coppia non si sia affatto lasciata. Cosa ce lo fa pensare? Semplicemente uno scatto recente dei due, felici e sorridenti, condiviso pochi giorni fa dallo stesso Luca Vezil…

E c’è anche un chiaro messaggio di lui sui social, datato 5 settembre 2022, in cui si fa chiarezza spazzando via ogni ombra d’addio: “Non è passato un singolo giorno in cui non mi svegliassi e ti scrivessi, una singola notte in cui non mi addormentassi dandoti la buonanotte, ogni singola pausa in cui non prendessi il telefono per sentirti, anche solo un minuto, per dirti che ti amavo (…). Si è detto e scritto molto sulla nostra distanza, ma solo noi sapevamo la verità e non c’era bisogno sottolineassimo nulla a nessuno, avevamo poco tempo per sentirci e non potevamo sprecarne un solo minuto. Non siamo mai stati così lontani ma non siamo mai stati così vicini. E ora sono a casa, ora siamo a casa…“.