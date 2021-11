Valentina Ferragni, l’amata sorella di Chiara Ferragni, è stata operata al viso per l’asportazione di quello che, inizialmente, le sembrava un semplice e innocuo brufolo. La rivelazione è arrivata poche ora fa su Instagram, con una foto in cui mostra la sua cicatrice dopo l’intervento.

Valentina Ferragni operata al viso: la rivelazione su Instagram

“Tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno“: così Valentina Ferragni spiega ai fan cosa sta succedendo nella sua vita e il perché di quel cerotto sulla fronte visibile nei suoi più recenti scatti social. Senza trascurare un messaggio per sensibilizzare in tema di prevenzione.

“All’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi. Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone“.

La sorella di Chiara Ferragni ha annunciato di essersi sottoposta all’operazione per togliere “la ‘cosa'” spuntata sul suo viso da circa un anno: “È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando. In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo)“.